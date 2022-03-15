AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
вторник 15 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Карелим Лопес якобы осудил давление со стороны эмиссара Анибала Торреса, чтобы он изменил свои показания

Согласно еженедельнику «Хильдебрандту 13 лет», премьер-министр отправил Карелиму Лопесу документ, «призывающий ее изменить свои показания».

15 март 2022

Лоббист и стремящийся эффективный коллаборационист Карелим Лопес, как сообщается, осудил, расширяя ее демонстрация перед прокурором Лусом Такиром, давление со стороны правительства. Кроме того, он сказал бы, что во вторник, 8 марта, его посетил «эмиссар» от председателя Совета министров Анибала Торреса.

На это указал журналист Америко Самбрано в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на источники из еженедельника Hildebrandt в свои тринадцать лет.

Кроме того, он заявляет, что, по словам Карелима Лопеса, предполагаемый «эмиссар» премьер-министра Анибала Торреса передал ему «проект документа, призывающего ее осудить прокурора Луса Такире и старшего прокурора Рафаэля Велу»

«Эмиссар» премьера Торреса, по словам Карелима Лопеса, пообещал ей, что если она осудит прокуроров в отмывании денег, ее дело поступит в прокуратуру по борьбе с коррупцией, где примерно через полгода она будет исключена из расследования», - пишет журналистка добавляет в твите еженедельной газеты.

Со своей стороны, в Twitter-аккаунте программы Panamericana TV «Панорама» добавляется, что в документе, в котором говорится, что он должен осудить прокурора Такире и Рафаэля Велу, он также попросил его уволить своего адвоката, Цезарь Накасаки.

Документ будет передан прокурору на следующем этапе, запланированном на 15 марта.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Педро Кастильо: Мария дель Кармен Альва просит вас не говорить о вакансии во вторник в Конгрессе
Марио Каруапома подал заявку на получение пособий, которые не соответствуют его новой должности в EssaLud
Гвидо Беллидо во время голосования по предложению о вакансии: «Все в красном, я смотрю на тебя»
Конгресс одобрил прием ходатайства о вакансии против Педро Кастильо

новости без цензуры