Лоббист и стремящийся эффективный коллаборационист Карелим Лопес, как сообщается, осудил, расширяя ее демонстрация перед прокурором Лусом Такиром, давление со стороны правительства. Кроме того, он сказал бы, что во вторник, 8 марта, его посетил «эмиссар» от председателя Совета министров Анибала Торреса.

На это указал журналист Америко Самбрано в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на источники из еженедельника Hildebrandt в свои тринадцать лет.

Кроме того, он заявляет, что, по словам Карелима Лопеса, предполагаемый «эмиссар» премьер-министра Анибала Торреса передал ему «проект документа, призывающего ее осудить прокурора Луса Такире и старшего прокурора Рафаэля Велу»

«Эмиссар» премьера Торреса, по словам Карелима Лопеса, пообещал ей, что если она осудит прокуроров в отмывании денег, ее дело поступит в прокуратуру по борьбе с коррупцией, где примерно через полгода она будет исключена из расследования», - пишет журналистка добавляет в твите еженедельной газеты.

Со своей стороны, в Twitter-аккаунте программы Panamericana TV «Панорама» добавляется, что в документе, в котором говорится, что он должен осудить прокурора Такире и Рафаэля Велу, он также попросил его уволить своего адвоката, Цезарь Накасаки.

Документ будет передан прокурору на следующем этапе, запланированном на 15 марта.

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