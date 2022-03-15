Хорхе Монтойя после принятия предложения о вакансии: «Чем больше времени проходит, тем больше неопределенности это создает»

Представитель Народного банка обновления и инициатор предложения о вакансии президента Педро Кастильо заявил, Хорхе Монтойя подчеркнул, что это обращение было одобрено 76 голосами против 41 при одном воздержавшемся.

«Нам удалось набрать столько голосов. Теперь наступает следующее: дата представления [президента или его адвоката]», - заявил Монтойя Манрике в диалоге с прессой из-за пределов парламента.

Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что было решено назначить в качестве даты дебатов и голосования по ходатайству о вакансии в понедельник, 28 марта, в 15:00. По его мнению, продление двух недель порождает большую «неопределенность» среди граждан.

«Подавляющее большинство законодателей проголосовало за эту дату, и я не понимаю, каждый может высказывать свое мнение по своему усмотрению, но чем больше времени проходит, тем больше неопределенности это создает. Лучше всего было бы решить все на этой неделе», - сказал он.

С другой стороны, когда его спросили о презентации Педро Кастильо на пленарном заседании Конгресса во вторник, Монтойя посчитал, что его речь не порождает «никакого ожидания» и что он будет стремиться «охладить» процесс импичмента, возбужденный против него.

«Поскольку все происходит, я не вижу никаких положительных ожиданий от того, о чем я буду говорить. Надеюсь, это будет позитивно, но, как все произошло, мне кажется, это преподнесет нам не приятный сюрприз», - сказал он.

«Его послание Конгрессам, которое он хочет дать, заключается в том, чтобы охладить вакансию и вмешаться в процесс. У него определенно есть такая цель, иначе он бы этого не сделал», - добавил он.

| Фото: Андское агентство

ДРУГОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

СИГРИД БАЗАН - КОНГРЕССМЕН ХУНТО ОТ ПЕРУ

«Чтобы не признавать результаты выборов, они кричали о фальсификации, сегодня они кричат и одобряют принять вакантное предложение через семь месяцев после создания нового правительства. Углубляя кризис и не позволяя прокуратуре выполнять свою работу, — это реваншизм, а не политическая серьезность».

ИЗАБЕЛЬ КОРТЕЗ - КОНГРЕССМЕН ХУНТО ОТ ПЕРУ

«Мы повторяли это снова и снова: если они освободят президента, мы все уйдем. Например, когда узурпатор Мерино занял пост президента, они верили, что мы ничего не сделаем. Они видели нас на улицах и увидят снова. Всенародное голосование уважается. Если вы хотите стать президентом, вы выиграете выборы!»

АЛЕКС ФЛОРЕС — КОНГРЕССМЕН ОТ PERU LIBRE

«Переворот идет, хотя у них нет оснований или легитимности. Удивительна легкость, с которой конгрессмены так называемых правоцентристов меняют свою позицию: APP, AP, вчера они проголосовали за доверие к кабинету министров, а сегодня они голосуют за вакансию, это чистый оппортунизм»

РУТ ЛУКЕ — КОНГРЕССМЕН ХУНТОСА ОТ ПЕРУ

«Как @bancadaJP мы проголосовали против предложения о признании вакансии из-за постоянной моральной недееспособности. Пусть расследования продолжатся автономно. Мы требуем Com. Обсуждение конституции PL 428, представленное @EdgardReymundo, которое предлагает улучшить рамки. ЛП парализована с 7 октября»

ПАТРИСИЯ ЧИРИНОС - КОНГРЕССМЕН AVANZA PAIS

«Сегодня мы сделали первый шаг к восстановлению душевного спокойствия в стране. Сегодня мы одобрили движение #Vacancia против Кастильо и #GobiernoDeCorrupción. Оккупант Паласио должен предстать перед Конгрессом и ответить за очевидные акты коррупции, вызванные его неправильным правлением»

АРТУРО АЛЕГРИЯ - КОНГРЕССМЕН НАРОДНОЙ СИЛЫ

«Ходатайство о вакансии принято. Мы, перуанцы, заслуживаем того, чтобы президент Педро Кастильо ответил на все вопросы своего правительства. Будем надеяться, что именно вы придете и ответите, а не пошлете адвоката».

НОРМА ЯРРОУ - КОНГРЕССМЕН AVANZA PAIS

«Семьдесят шесть конгрессменов проголосовали за предложение о вакансии. Педро Кастильо придется приехать в Конгресс и объяснить столько вопросов своему руководству. Надеемся, что да. #VACANCIA»





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