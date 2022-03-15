Япония одобрила дополнительные санкции в отношении 17 граждан России

Токио, 15 марта Министерство иностранных дел Японии объявило во вторник о введении дополнительных санкций против России за вторжение в Украину, что повлечет за собой блокирование активов еще 17 российских граждан, в основном парламентариев. «Необходимо ввести более жесткие санкции, чтобы вторжение прекратилось как можно скорее», — заявил сегодня официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции по итогам заседания исполнительной власти, на котором были утверждены санкции. «Мы продолжим работать с международным сообществом», - сказал представитель правительства о действиях, которые предпринимаются «в координации со странами G7». Среди 17 российских граждан, подвергнутых санкциям, одиннадцать депутатов Думы (нижняя палата российского парламента) и магнат Виктор Вексельберг, президент российского энергетического конгломерата «Ренова»; а также пять родственников миллиардера Юрия Ковальчука, мажоритарного акционера Banco Rossia по прозвищу» Банкир Путина». Сам Ковальчук ранее попал под санкции японских властей, которые, таким образом, довели до 61 число российских граждан, чьи активы они заморозили. Эти санкции против России дополняют санкции, одобренные неделю назад японским правительством, которое заблокировало активы еще тридцати высокопоставленных государственных чиновников и бизнесменов, а также запрет на экспорт техники для нефтяной промышленности. С начала конфликта из-за российского вторжения в Украину Япония ввела санкции против российских граждан, включая президента России Владимира Путина, а также 12 белорусов, включая его коллегу Александра Лукашенко. Финансовые власти Японии также приказали криптовалютным биржам, базирующимся на их территории, блокировать транзакции с этими активами с участием физических или юридических лиц, подпадающих под санкции против России и Беларуси. Япония, как и другие страны G7 и Европейский союз (ЕС), применяла последовательные раунды санкций против России с начала конфликта, включая исключение российских банков из системы Swift или запрет на экспорт полупроводников и других технологий, обладающих военным потенциалом.