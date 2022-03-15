«Это преследование оппозиции»: Маргарита Завала защитила Сандру Куэвас после отстранения от должности в Куаутемоке

Во второй половине дня в этот понедельник, 14 марта, выяснилось, что Сандра Куэвас, мэр Куаутемок от Партии национального действия (PAN), будет отстранена от должности с четверга 17, это в связи с расследованием против нее по обвинению в агрессии.

В результате мэры, законодатели и другие боевики и сторонники так называемой политической оппозиции осудили судебное решение и заверили, что это преследование, организованное Моренсией Насьональ (Морена) и сторонниками четвертого квартала.

Маргарита Завала выступила в защиту Сандры Куэвас (Фото: Куартоскуро)

Так сложилось, что Маргарита Завала, федеральный депутат альбиазула, постановила, что это выходит за рамки конкретного случая человека и что это, скорее, частица большей цели, которая заключается в давлении на оппозицию, поэтому через свой официальный аккаунт в Twitter она опубликовала:

Что касается определения судьи, занимающегося этим делом, Куэвас Ньевес уточнила, что она еще не дала своего заявления и сделает это до четверга в 08:00 часов (по центральному мексиканскому времени); однако «судья счел необходимым ввести некоторые «меры предосторожности на следующие 3 дня»:

Сандра Куэвас бросала мячи купюрами в 500 песо во время мероприятия в мэрии Куаутемка (Фото: Twitter/ @rochaperiodista)

1.- Подписывать посещаемость

2-. Запросить разрешение на выезд из страны

3.- Приостановление деятельности

Это подтверждает, что на временной основе мэр одного из самых важных округов Мехико будет исключен из местной публичной администрации. Также в другом твите выпускница Universidad del Valle de México (UVM) сообщила, что 11 марта представила видео с подробным описанием событий, произошедших в офисах мэра Куаутемока 11 февраля. «С этим солидным испытанием я спокойна и уверена, что все сложится в мою пользу», - сказала она.

Согласно заявлениям начальников полиции вспомогательной полиции, которые подали жалобы на Сандру Куэвас, оба отправились в мэрию в начале этого года, где на них напали чиновник и некоторые из ее пособников.

Сандра Куэвас должна будет ответить перед судом за предполагаемые нападения (Фото: Cuartoscuro)

Мужчины в форме заверили, что им не разрешают покидать помещение, кроме того, они были защищены радиостанциями связи и запуганы должностным лицом, после чего они решили выдвинуть против них обвинения.

Со своей стороны мэр заверила, что эти обвинения являются монтажом властей Мехико, которые стремятся дестабилизировать ее администрацию, поскольку она является частью оппозиции.

Тем не менее, это не единственный скандал, в котором участвовал Куэвас Ньевес, так как мэр также мог предстать перед Политическим координационным советом (Jucopo) местного конгресса Мехико из-за инцидента, в котором она бросала шары с купюрами в 500 песо с балкона мэра Куаутемока офис во время популярного мероприятия.

Предложение о слушании было представлено депутатами от Морены, которые заверили, что явка была запрошена не только из-за мероприятия, которое проходило на «Гражданском фестивале», проходившем на эспланаде здания мэра, но и из-за предполагаемого отвлечения ресурсов для продвижения его имиджа.

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