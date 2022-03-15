Италия предупреждает о рисках, связанных с использованием российских технологий после вторжения в Украину

Итальянское агентство по кибербезопасности (ACN) во вторник предупредило российских пользователей программного обеспечения о возможном «технологическом риске», с которым они сталкиваются после вторжения российских войск в Украину.

«Эволюция международной ситуации» привела к появлению «новых элементов», связанных с «технологическим риском», говорится в пресс-релизе ACN.

«Особенно уместно учитывать последствия для безопасности, связанные с использованием ИТ-технологий, предоставляемых компаниями, связанными с Российской Федерацией», — подчеркивает организация.

ACN заявляет, что на сегодняшний день «никакого снижения качества технологических продуктов и услуг, предоставляемых этими компаниями», не обнаружено, хотя это призывает всех итальянских пользователей проявлять осторожность.

Агентство ссылается, в частности, на антивирусное программное обеспечение, не говоря уже о российском издателе Kaspersky, одном из самых известных в этой области.

Немецкий офис, отвечающий за вопросы кибербезопасности, рекомендовал во вторник избегать использования антивирусного программного обеспечения «Касперского», предупредив, что российская компания может быть вовлечена, добровольно или принудительно, в возможных компьютерных атаках.

Соединенные Штаты запретили государственным учреждениям использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» в 2017 году.