Италия, крупнейший импортный партнер Колумбии, опережает Испанию

Рим, 15 марта Италия импортировала из Колумбии товаров на сумму 877,3 миллиона долларов (около 798 миллионов евро) в 2021 году и стала европейской страной, которая покупала больше всего у латиноамериканской страны, даже опередив Испанию, объяснила сегодня посол Колумбии в Италии Глория Изабель Рамирес. Италия импортировала из Колумбии в основном горнодобывающую промышленность (63%) и агропродовольственную промышленность (33%), а остальные - модную, химическую и другие отрасли; в то время как Испания закупила товары из Колумбии на сумму около 700 миллионов долларов (636 миллионов евро), из которых 46% приходилось на горнодобывающую промышленность и еще 46% - на агропродовольствие. Таким образом, Италия импортировала из Колумбии на 25% больше, чем Испания. В частности, Колумбия продавала товары из горнодобывающего сектора в Европу, особенно нефть, золото и уголь, последний «стратегический перед лицом энергетического кризиса, вызванного войной в Украине», в то время как агропродовольственный сектор выделил бананы, кофе и пальмовое масло, «которые не представляют собой никакой вырубки лесов», Рамирес. Торговый баланс Колумбии с Италией зафиксировал профицит в размере 314 миллионов долларов (около 285 миллионов евро) в 2020 году и 26,4 миллиона долларов (24 миллиона евро) в следующем году, что оставило позади «традиционно негативную» тенденцию и которая «была достигнута благодаря работе, проведенной учреждениями», - сказал он. знаменитый Рамирес. На мероприятии, проведенном в этот вторник в Риме, чтобы объяснить эти данные, была также представлена новая кампания, продвигаемая правительственным агентством ProColombia, отвечающим за продвижение туризма и иностранных инвестиций в Колумбии, которая хочет представить страну как «устойчивое туристическое и экономическое направление», описано его президент Флавия Санторо. Он также направлен на «привлечение инвестиций, наполнение мира высококачественными и экологичными колумбийскими товарами и услугами и привлечение туристов в эту страну». С помощью этой инициативы правительство и его посольства надеются возобновить туризм и привлечь итальянцев и европейцев к изучению страны и ее шести «мегарегионов», включая Амазонку, Тихий океан и «кофейный треугольник». «Колумбия - это страна, которая позволяет нам иметь большое разнообразие туристических, коммерческих и гастрономических предложений», - подчеркнул Санторо, который подчеркнул новые впечатления, такие как кофейный туризм и термальный туризм, которые процветают. Чтобы признать гастрономию страны, ассоциация Procolombia наградила шеф-повара Колумбии Хуана Камило Кинтеро, самого молодого иностранца, получившего звезду Мишлен в Италии, в качестве посла бренда страны. ШЕФ АЧ/ЛСК/ОБЪЯВЛЕНИЯ (фото)