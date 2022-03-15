Итальянский банк UniCredit изучает, стоит ли оставлять операции в России

(Обновите EC2550 официальным выпуском) Рим, 15 марта Второй банк Италии, UniCredit, рассматривает геополитические риски, связанные с войной в Украине, чтобы проанализировать прекращение операций в России, где он работает с 4000 сотрудников и около 70 филиалов. Генеральный директор UniCredit Андреа Орсел заявил сегодня на цифровой встрече с американским финансистом Morgan Stanley, что UniCredit «завершает срочную внутреннюю оценку последствий и последствий выхода» из России, но это решение не является легкомысленным, говорится в заявлении итальянской компании. «Было бы очень легко сказать, что UniCredit покидает Россию (...), но лишение банка, в котором работает более 4 тысяч человек и который обслуживает более 1500 компаний, 1250 из которых являются европейскими, и сталкивается с шоком, который может достичь 7,5 млрд евро, не может и не должен делаться в одночасье», - сказал он. «Моя главная задача - обеспечить общую стабильность нашего банка и нашу способность обслуживать наши сообщества по всей Европе», - добавил он. Итальянский банк сообщил неделю назад, что в конце 2021 года его российская дочерняя компания UniCredit Bank Russia имела самофинансируемую кредитную позицию в размере 7,8 миллиарда евро, коэффициент RWA (активы, взвешенные по риску) в 9,4 миллиарда евро и чистый капитал 2,5 миллиарда евро. Он также отметил, что в экстремальном сценарии, при котором вся его экспозиция была потеряна, влияние на коэффициент CET1 UniCredit в конце 2021 года (15,03%, что вычитает дивиденды, полученные в 2021 году в размере 1,2 млрд евро) составит около 200 базисных пунктов и не упадет ниже 13%. Акции UniCredit упали на 36,07% за последние 30 дней в результате вторжения России в Украину. ШЕФ ЛСК/фп