После нападения сторонников превосходства в Новой Зеландии в Австралии усилилась исламофобия

Сидней, Австралия, 15 марта Устные и физические исламофобские атаки, а также в Интернете участились в Австралии после нападения сторонников превосходства, совершенного 15 марта 2019 года в соседней Новой Зеландии, согласно отчету, опубликованному во вторник в третью годовщину этой трагедии . В докладе «Исламофобия в Австралии», опубликованном сегодня Университетом Чарльза Стерта и тремя религиозными организациями, указывается, что после террористического акта, совершенного австралийцем Брентоном Таррантом против двух мечетей в новозеландском городе Крайстчерч, где погиб 51 мусульманин, произошли нападения, такие как вандализм в отношении мечетей, увеличился в четыре раза. Хотя до нападения, в период с 2014 по 2019 год, более половины австралийских мечетей уже пострадали от вандализма, такого как граффити, пожары или угрозы, основная часть этих нападений произошла после резни в Крайстчерче. Аналогичным образом, количество онлайн-атак сторонников Tarrant, которые оправдывают или прославляют этот террористический акт и призывают к кровопролитию, подобному тому, которое произошло в Крайстчерче, увеличилось в 18 раз через две недели после инцидента, согласно отчету, подготовленному Дерьей Инер из Университета Чарльза Стерта. «Наряду с этой гипернасильственной риторикой мы наблюдали эскалацию ксенофобных формулировок: от призывов людей «идти домой» до выражения превосходных заговоров как «демографического вторжения в мусульман»», — заявил автор доклада в статье, опубликованной во вторник в научном журнале The Conversation. Автор подчеркнул, что такие ксенофобные нападения были самой популярной формой риторики ненависти в Интернете (43 процента) после того, как мусульмане ассоциировались с терроризмом (58 процентов). Нападения на мусульман, особенно женщин и детей, происходят из самых разных слоев общества, от нищих до ученых, и в основном со стороны белых мужчин. В третью годовщину резни за превосходство в Крайстчерче координатор Совета исламских женщин Новой Зеландии Алия Данзейсен заявила, что исламофобия также усиливается в этой океанской стране. «В Новой Зеландии есть ученые, которые говорят, что их число растет. В ноябре прошлого года спецслужбы и службы безопасности даже выпустили предупреждение о возможности еще одного нападения. Определенно наблюдается заметный рост по сравнению с тремя годами назад», - сказал Данзейзен общественному вещателю Radio New Zealand. Нападение на Тарранта побудило правительство Новой Зеландии признать, что до нападения были допущены ошибки, в том числе «почти исключительное» внимание к исламскому терроризму в ущерб наблюдению за лицами и группами, выступающими за превосходство. Исполнительная власть Веллингтона также провела различные реформы, такие как владение оружием, распорядилась провести расследование фактов и развернула с Францией крестовый поход против сообщений ненависти в Интернете. Таррант, который частично ретранслировал свое нападение и опубликовал свою идеологию в социальных сетях, был приговорен в августе 2020 года к пожизненному заключению по 51 пункту обвинения в убийстве, 50 пунктам обвинения в покушении на убийство и одному за терроризм. ШЕФ

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