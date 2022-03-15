МОК присуждает стипендии шести австралийцам в их стремлении принять участие в соревнованиях в Париже 2024

A visualisation of the 2024 Paris Olympic Games opening ceremony is pictured in this undated handout obtained December 13, 2021. Paris 2024/Florian Hulleu/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES





Логотип Австралийского олимпийского комитета (AOC)

Австралийский олимпийский комитет (AOC) присудил шести спортсменам олимпийские стипендии для участия в Париж-2024. Средства пойдут на поддержку их цели участия в Олимпийских играх. Каждый спортсмен получит 25 000 долларов для поддержки своей цели пройти квалификацию и принять участие в соревнованиях в Париже 2024 года.

Победителями стипендий стали: Кейтлин Паркер (бокс), Эйлин Чикаматана (тяжелая атлетика), Лора Пеглис (стрельба из лука), Джейден Лоуренс (борьба), Николас Лум (настольный теннис) и Урос Николич (дзюдо).

Эти спортсмены входили в состав юношеской Олимпиады 2018 года, которая проходила в Аргентине. Чикаматана является многократным рекордсменом мира и чемпионом Игр Содружества 2018 года, а Лоуренс и Николич выиграли несколько титулов австралийских юниоров и завоевали медали на международном уровне.

Паркер является единственным австралийским победителем, участвовавшим в Токио-2020, а остальные пять спортсменов намерены дебютировать на Олимпийских играх в Париже.

Генеральный директор AOC Мэтт Кэрролл поздравил шестерых спортсменов с получением олимпийской стипендии Париж-2024.

«В погоне за олимпийской мечтой нужны невероятная решимость и талант - все эти шесть спортсменов продемонстрировали, что у них есть все, что нужно. Но им также нужна поддержка, чтобы тренироваться, соревноваться и максимально использовать свои возможности для выступлений по всему миру, чтобы предоставить наилучшую возможность представлять Австралию на Играх в Париже.

22-летняя Чикаматана уже показала свой потенциал, завоевав несколько золотых медалей на уровне Кубка мира в своей весовой категории 81 кг.

«Для меня большая честь, что меня выбрали на эту стипендию», — говорит Чикаматана. «Для меня это означает, что мои выступления, тяжелый труд и жертвы получили признание и что я достоин помощи»

«Я знаю, что в Австралии так много отличных спортсменов, и я очень благодарен, что меня выбрали».

undefined

Западноавстралийский боксер Кейтлин Паркер сказала, что ее опыт в Токио еще более сосредоточен на Париже.

«Удивительно, что мой потенциал был признан и эта стипендия поддержала мой путь в Париж 2024 года», - сказал Паркер.

С помощью стипендии Паркер сможет соревноваться в как можно большем количестве турниров в период с настоящего момента до 2024 года, что позволит ей не отставать от своего соревновательного духа.

«Представлять Австралию в Париже — это мечта. Эта стипендия снижает мои опасения по поводу расходов, связанных с обучением, поездками по стране и за рубежом, соревнованиями и частой заменой тренировочного снаряжения — я могу оставаться сосредоточенным и полностью приверженным тому, чтобы быть лучшим, на что способен».

Стипендиальная поддержка, предоставляемая Международным олимпийским комитетом (МОК), поможет этим спортсменам достичь своей олимпийской цели и реализовать свои спортивные мечты.

Паркер продолжил: «Я очень благодарен за эту стипендию. Это поможет моей работоспособности, моему психическому благополучию и позволит мне полностью сосредоточиться на тренировках с такой поддержкой и гибкостью, чтобы делать то, что мне нужно, чтобы быть в лучшем состоянии.

Спортсмены будут получать выплаты в размере 8 333 долл. США каждый год в течение следующих трех лет.