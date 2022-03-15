Институт Сервантеса поддерживает Международный конгресс писателей в Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, 15 марта Институт Сервантеса объявил о спонсорской поддержке Первого международного конгресса писателей, который состоится в Пуэрто-Рико в апреле следующего года, сообщает организация местного мероприятия во вторник. Культурный конкурс, в котором примут участие авторы из Аргентины, Колумбии, Кубы, Испании, Мексики, Перу и Доминиканской Республики, пройдет с 5 по 7 апреля. В конгрессе, посвященном Норберто Гонсалесу, жизненно важной фигуре в мире книг Пуэрто-Рико и умершему в прошлом году, примут участие аргентинец Марсело Лухан, испанка Роза Монтеро, мексиканец Гильермо Арриага и пуэрториканец Эдуардо Лало. Среди других авторов - Пилар Кинтана (Колумбия), Карла Суарес (Куба), Чики Фабрегат и Хавьер Сагарна (Испания), Иван Тайс (Перу), Майра Сантос Фебрес, Майра Монтеро, Тере Давила, Хосе Борхес, Арлин Карбальо, Луис Негрон и Магали Гарсия Рамис (Пуэрто-Рико) и Педро Антонио Вальдес (Республика Испания) Доминиканская). Тем временем Хелена Сампедро (Пуэрто-Рико) и Хосе Мануэль Фахардо (Испания) выступят с основными лекциями, семинарами и круглыми столами на мероприятии, которое пройдет в Центре изящных искусств в Кагуасе, городе недалеко от Сан-Хуана. В рамках встречи писателей некоторые из них посетят университетские городки на острове, чтобы поделиться своим опытом со студентами. Уже подтверждены визиты из Сагарны на УПО, участок Умакао (восток) 4 апреля в 10.00 (14.00 по Гринвичу), а из Кинтаны на УПО, объект в Рио-Пьедрас (Сан-Хуан), 6 апреля в 11.30 (15:30 по Гринвичу). Институт Сервантеса имеет две штаб-квартиры в Испании, одну в Мадриде и другую в Алькала-де-Энарес, и был создан в 1991 году для изучения лингвистического и культурного наследия, общего для испаноязычных стран и народов. Организация, представленная в 88 городах, примет конференции, которые WIPR — правительственный канал — будет транслировать в 45 странах в интересах тех, кто заинтересован в расширении своих знаний по этому вопросу через свои библиотеки, как указано в заявлении. ШЕФ мл/л