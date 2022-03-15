В Формуле-1 рекордное количество 23 Гран-при в сезоне 2022 года

В календаре сезона чемпионата мира Формулы-1 2022 года, который стартует в воскресенье в Бахрейне, насчитывается 23 Гран-при, а новая гонка пройдет в Майами.

В результате российского вторжения в Украину Гран-при России в Сочи, запланированный на сентябрь, был отменен, но его следует заменить новой трассой.

20 марта: Бахрейн (Сахир)

27 марта: Саудовская Аравия (Yeda)

10 апреля: Австралия (Мельбурн)

24 апреля: Эмилия-Романья (Имола)

8 мая: Майами (США)

22 мая: Испания (Барселона)

29 мая: Монако (Монте-Карло)

12 июня: Азербайджан (Баку)

19 июня: Канада (Монреаль)

3 июля: Великобритания (Сильверстоун)

10 июля: Австрия (Спилберг)

24 июля: Франция (Ле-Кастелле)

31 июля: Венгрия (Будапешт)

28 августа: Бельгия (Спа-Франкоршам)

4 сентября: Нидерланды (Зандворт)

11 сентября: Италия (Монца)

***25 сентября: МЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО взамен отмененного российского GP***

2 октября: Сингапур (Марина Бэй)

9 октября: Япония (Suzuka)

23 октября: США (Остин)

30 октября: Мексика (Мексика)

13 ноября: Бразилия (Сан-Паулу)

20 ноября: Абу-Даби (Яс Марина)

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