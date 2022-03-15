В Формуле-1 рекордное количество 23 Гран-при в сезоне 2022 года

В календаре сезона чемпионата мира Формулы-1 2022 года, который стартует в воскресенье в Бахрейне, насчитывается 23 Гран-при, а новая гонка пройдет в Майами.
В результате российского вторжения в Украину Гран-при России в Сочи, запланированный на сентябрь, был отменен, но его следует заменить новой трассой.
20 марта: Бахрейн (Сахир)
27 марта: Саудовская Аравия (Yeda)
10 апреля: Австралия (Мельбурн)
24 апреля: Эмилия-Романья (Имола)
8 мая: Майами (США)
22 мая: Испания (Барселона)
29 мая: Монако (Монте-Карло)
12 июня: Азербайджан (Баку)
19 июня: Канада (Монреаль)
3 июля: Великобритания (Сильверстоун)
10 июля: Австрия (Спилберг)
24 июля: Франция (Ле-Кастелле)
31 июля: Венгрия (Будапешт)
28 августа: Бельгия (Спа-Франкоршам)
4 сентября: Нидерланды (Зандворт)
11 сентября: Италия (Монца)
***25 сентября: МЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО взамен отмененного российского GP***
2 октября: Сингапур (Марина Бэй)
9 октября: Япония (Suzuka)
23 октября: США (Остин)
30 октября: Мексика (Мексика)
13 ноября: Бразилия (Сан-Паулу)
20 ноября: Абу-Даби (Яс Марина)
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