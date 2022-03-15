Количество арестов иммигрантов увеличилось в феврале почти на 165 000

Вашингтон, 15 марта Пограничный патруль произвел 164 973 ареста иммигрантов без документов в феврале, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце и на 73% по сравнению с февралем предыдущего года, сообщило в понедельник Управление таможни и охраны границ (CBP) Федеральное агентство пояснило, что «большое количество высылок во время пандемии способствовало большему, чем обычно, числу мигрантов, которые пытаются пересечь границу несколько раз». «Это означает, что общее количество встреч превышает количество лиц, прибывающих на границу», - пояснил он. Число иммигрантов без документов, задержанных CBP по всей стране в феврале, составило 116 678, что на 2% больше по сравнению с уловами в январе. Тридцать процентов арестов касались лиц, которые уже содержались под стражей хотя бы один раз за предыдущие 12 месяцев, по сравнению со средним коэффициентом возврата средств в 14% между финансовыми периодами 2014 и 2019 годов. По данным CBP, по меньшей мере 126 150 арестов (76%) были связаны с взрослыми, совершившими рейс в одиночку, что свидетельствует о росте на 11% по сравнению с январем. И по меньшей мере 91 500 арестов (55% от общего числа) привели к процедурам, которые привели к ускоренной высылке по спорному разделу 42, медицинскому стандарту, к которому прибегал тогдашний президент Дональд Трамп два года назад, и который до сих пор используется его преемником президентом Джо Байденом. Количество арестов несовершеннолетних иммигрантов, путешествующих в одиночку, выросло на 37 процентов в феврале и достигло 12 011 захватов по сравнению с 8760 в январе. С другой стороны, ежемесячный отчет об операциях отражает «продолжающееся восстановление экономики после пандемии» и обработку агентами более 2,8 миллиона грузов в легальной торговле на сумму более 236 миллиардов долларов, сказал Крис Магнус, директор CBP. ШЕФ джаб/имс