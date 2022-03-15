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вторник 15 март 2022
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Россия

HRW осуждает «жестокое проявление» жестокого обращения в Саудовской Аравии за казнь 81 заключенного

15 март 2022

Каир, 15 марта На этой неделе казнь 81 заключенного властями Саудовской Аравии представляет собой «жестокую демонстрацию» «автократического правления» монархии арабской страны, крупнейшей массовой казни за многие годы в стране, где «система уголовного правосудия делает маловероятным, что осужденный заключенные когда-либо имели справедливое судебное разбирательство». Это было осуждено в заявлении в понедельник организации Human Rights Watch (HRW), которая сожалеет, что эта массовая казнь произошла, несмотря на «недавние обещания» Эр-Рияда ограничить применение смертной казни. Саудовские активисты, на которые ссылается ОНОПЧ, сообщили, что 41 из казненных принадлежат к шиитскому меньшинству, группе, которая страдает от исторической и насильственной дискриминации со стороны правительства Эр-Рияда. Майкл Пейдж, заместитель директора по Ближнему Востоку «Хьюман райтс уотч», далее отметил, что «шокирующее бездушие» Саудовской Аравии в отношении этого меньшинства в данном случае усугубляется тем фактом, что «многие семьи обнаружили» казнь своих близких, когда она уже произошла, и через средства массовой информации . Правительство Саудовской Аравии сообщило о 12-м из этих казней, большинство из которых были совершены гражданами Саудовской Аравии, хотя это также коснулось некоторых йеменцев и одного сирийца. Они указали, что казни связаны саудовским правосудием с террористической группировкой «Исламское государство», а также с «Аль-Каидой» и даже с йеменским шиитским движением хуситов, с которым Саудовская Аравия борется в соседней стране и которое она рассматривает как террористическую организацию. Но среди преступлений, совершенных осужденным, которые он перечисляет в общем виде, - похищение, изнасилование, ограбление, вооруженное ограбление, сокрытие лиц, разыскиваемых правосудием, или подстрекательство к мятежу. Все осужденные, согласно данным Министерства внутренних дел, «были судимы в саудовских судах, под наблюдением в общей сложности 13 судей в три отдельных этапа для каждого человека», и их приговоры были оставлены в силе апелляционным судом. По данным HRW, только трое из 41 казненного шиита были казнены за убийства, в то время как другие были казнены за такие преступления, как «воспрепятствование аресту» или «разжигание конфликтов и распространение хаоса». Организация, базирующаяся в Нью-Йорке, также сообщила, что по крайней мере в пяти случаях, которые ей удалось проанализировать, судебные процессы сопровождались нарушениями надлежащей правовой процедуры, включая тот факт, что все осужденные сообщали о пытках во время допросов и что их признания были принудительно получены. В пылу этих казней «Хьюман райтс уотч» также осудила, что Саудовская Аравия использует «преднамеренную стратегию», чтобы зачистить свой имидж «стойкого нарушителя прав человека», используя миллиарды долларов для организации глобальных мероприятий с участием знаменитостей, артистов и спортсменов, чтобы «обелить свои плохие показатели в области прав человека и отвлечь усилия привлечь свое руководство к ответственности за эти злоупотребления». «Международные знаменитости, стремящиеся извлечь выгоду из попыток саудовских властей отмыть свою кровавую репутацию, должны рассмотреть эту последнюю пародию на правосудие, массовую казнь 81 человека и задуматься, стоит ли это того», — сказал Пейдж. В прошлом году Amnesty International заверила в своем ежегодном отчете, что Саудовская Аравия, ультраконсервативная мусульманская страна, правосудие которой основано на Коране и исламском праве, казнила 27 человек в 2020 году, что значительно меньше, чем 184 в предыдущем году. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила эти казни и заявила, что многие приговоры были вынесены в ходе судебных процессов без надлежащего судебного разбирательства. Казни в Саудовской Аравии осуществляются путем обезглавливания саблей. ШЕФ амр/пи

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