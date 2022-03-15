Как инвестировать во времена высокой инфляции: советы Илона Маска и Уоррена Баффета

В условиях высокой инфляции в Соединенных Штатах индекс потребительских цен (ИПЦ) зафиксировал в феврале уровень в 7,9% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за сорок лет, как объявило Бюро статистики труда (BLS) при Министерстве труда - основатель Tesla и Space X , Илон Маск и американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет рекомендовали аналогичные стратегии инвестирования и сокрытия роста цен , опубликованные CNBC.

Они могут быть использованы аргентинскими инвесторами в условиях, когда инфляция в Аргентине составила 50,9% в 2021 году, а аналитики, облегченные Центральным банком, ожидают, что в этом году она достигнет 55%.

Генеральный директор Tesla написал в Твиттере, что во времена высокой инфляции «обычно лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компаний, которые, по вашему мнению, являются хорошими продуктами», чем хранить деньги.

Вторая половина его твита выравнивается с инвестиционными советами, которые Баффетт, генеральный директор Berkshire Hathaway, давал в прошлом. В 2009 году, в конце Великой рецессии, Баффетт заявил на ежегодном собрании акционеров фирмы, что одним из лучших способов защиты от инфляции является владение частью «прекрасного бизнеса».

Это потому, что независимо от того, что произойдет со стоимостью доллара, продукт компании будет по-прежнему пользоваться спросом. В этом смысле он привел в качестве примера одну из собственных инвестиций: «Если вы владеете компанией Coca-Cola, вы получите определенную часть работы людей через 20 лет и через 50 лет за свой продукт и это не имеет никакого значения, что случилось с уровнем цен», потому что люди будут продолжать платить за продукты, которые они получают, как они.

В периоды высокой инфляции Баффетт рекомендует инвестировать в солидные компании, акции которых, вероятно, останутся неизменными REUTERS

Инфляция неуклонно росла всю зиму в Соединенных Штатах, а потребительские цены выросли на 7,9% в годовом исчислении в феврале, что представляет собой самый высокий скачок за 40 лет. Рост цен на бензин привел к росту цен на бензин, за которым последовали отели, аренда автомобилей и мебели в этой стране.

«Чем выше уровень инфляции, тем быстрее наличные деньги теряют стоимость. Инвестиции, с другой стороны, обычно растут с течением времени. Вот почему в периоды высокой инфляции Маск и Баффетт рекомендуют инвестировать в солидные компании, акции которых, вероятно, останутся неизменными», - подчеркивается в публикации CNBC.

«Если у вас слишком много денег, вы причиняете себе вред», - сказал недавно финансовый консультант Делано Сапору, генеральный директор нью-йоркской New Street Advisors Group. Однако выбор акций может быть рискованным, и даже если компания хорошо себя вела в прошлом, нет гарантии, что ее акции вырастут в будущем.

В связи с этим многие эксперты, в том числе Баффетт, рекомендуют инвестировать в недорогие индексные фонды, которые менее волатильны, но все же используют преимущества роста рынка. И поскольку эти фонды имеют все доли в индексе, они автоматически диверсифицируются. Фактически, индекс S&P 500, в который входят такие компании, как Amazon, Apple и Microsoft, за эти годы превзошел инфляцию.

«Постоянно покупайте недорогой индексный фонд S&P 500», — говорил Баффетт в 2017 году. «Продолжайте покупать его в хорошие времена и плохие, и особенно в плохие времена», - сказал он.

ФАЙЛ ФОТО: Вывеска Уолл-стрит перед Нью-Йоркской фондовой биржей, США REUTERS/CHIP East

Следует помнить, что аргентинский инвестор может покупать акции американских компаний, таких как Apple или Amazon, через так называемые Cedears.

Cedears (аббревиатура от аргентинских депозитных сертификатов) — это ценные бумаги, представляющие акции котирующихся на международных рынках компаний, которыми можно торговать на фондовой бирже Буэнос-Айреса. Это будет обратный инструмент ADR (Американская депозитарная расписка), сертификаты, через которые акции аргентинских компаний торгуются в долларах на Уолл-стрит.

Процедура заключается в покупке банком или учреждением акций компании, котирующейся за рубежом, причем такие гиганты, как Google или Apple, являются наиболее популярными, и выдает сертификат, котирующийся на Аргентинской фондовой бирже и повторяющий эволюцию этих ценных бумаг на зарубежных рынках. Cedear можно обменять на эту акцию за рубежом, сделка осуществляется в песо на местной фондовой бирже, и инвестор приобретает те же права (дивиденды или голоса), что и держатель оригинальной акции за рубежом.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Соединенных Штатах в феврале составил 7,9% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за сорок лет, согласно данным Бюро статистики труда (BLS) при Министерстве труда. Показатель в годовом исчислении, беспрецедентный с января 1982 года и увеличившийся на четыре десятых по сравнению с предыдущим месяцем, вызывает опасения, что в Соединенных Штатах возникнет феномен «этой инфляции», то есть высокая инфляция и застой экономического роста.

Между тем, месячное сравнение увеличилось на 0,8% в феврале по сравнению с 0,6% в январе. По данным Bloomberg, повышение было сосредоточено на стоимости нафты, продуктов питания и жилья и соответствовало ожиданиям экономистов.

После десятилетия, когда цены в среднем росли на 2% в год (в соответствии с целевыми показателями Федеральной резервной системы), инфляция в Соединенных Штатах начала восстанавливаться в начале прошлого года с обнародованием ограничений, введенных пандемией коронавируса.

В то время как спрос выигрывал от государственных льгот и стимулов, которые стимулировали потребление и темпы роста экономики США, которые были самыми высокими за 37 лет, предложение столкнулось с многочисленными проблемами в глобальных цепочках поставок, более высокими транспортными расходами и, в некоторых случаях, нехваткой рабочей силы для их заведения.

Несмотря на первоначальные ожидания, что февраль станет пиком инфляционных данных, ожидается, что инфляция продолжит ускоряться, поскольку данные по-прежнему не отражают последствий роста цен на сырьевые товары из-за войны между Россией и Украиной.

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