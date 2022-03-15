How do the mayors of the Buenos Aires PJ play in the intern that the Frente de Todos lives

Без особого шума мэры Буэнос-Айреса и мэры Хустисиалистской партии (PJ), составляющие Фронт всех, балансируют во внутреннем, что встряхивает правящий альянс, который был развязан после отставки национального депутата Максимо Киршнера с поста президента блока в Палате представителей депутатов нации в отклонении соглашения, подписанного национальным правительством с Международным валютным фондом (МВФ) о рефинансировании долга в 44 миллиарда долларов, взятого в 2018 году при администрации Маурисио Макри и которое в наши дни подвергается перекрестным и общественным упрекам. На общем уровне руководители коммун стараются поддерживать единство, хотя на определенном уровне должности не являются одинаковыми.

Альберто Фернандес знает, что у него есть группа территориальных вождей в конурбано для себя, хотя те же мэры признают, что главным выборщиком в правящей партии в их округах по-прежнему остается вице-президент Кристина Киршнер. Президент напрямую беседует с некоторыми мэрами. Один из них — Марио Исии из Ла-Паса, который несколько дней назад, перед голосованием по соглашению с Фондом в Палате депутатов, поспешил национальных законодателей. «Вы попали в список, теперь голосуйте за то, что нужно Национальной исполнительной власти», - сказал он во время мероприятия по случаю Женского дня с президентом. В тот же день Фернандес дал понять, что может пойти на переизбрание.

Альберто Дескальсо из Итусайнго - еще один мэр, показанный сегодня недалеко от Фернандеса, а также Хуан Хосе Мусси из Берасатеги. Президент вооружил часть своего кабинета начальниками коммун пригородного района, чтобы добиваться территориальности и скорости в управлении. В то время Фернандес депонировал потолок политической поддержки в мэрах.

Альберто Фернандес с Викторией Толосой Пас и Хуаном Сабалетой в Пунта-Индио

В так называемом альбертизме мэры, которые отчитываются за этим столом, являются два вождя коммун, находящиеся в отпуске: Габриэль Катоподис (Сан-Мартин) и Хуан Сабалета (Урлингем). Первый из них играет центральную роль во внутреннем сдерживании правления Буэнос-Айреса и в качестве моста с кирхнеризмом. Катоподис сыграл важную роль в поиске аккомпанемента, который означал приход Киршнера на пост президента PJ. Диалог с нынешней партией протекал нестабильно.

Между тем Сабалета — это склон президента. В прошлую субботу, когда Максимо Киршнер присутствовал на заседании женского отделения PJ Буэнос-Айреса, в Сан-Висенте, Сабалета был в детской столовой в Пунта-Индио вместе с Фернандесом, его партнером Фабиолой Яньесом и национальным депутатом FdT Викторией Толосой Пас (которая также сказала, что присутствовала в деятельности PJ Буэнос-Айреса) и Дескальсо. Несколько дней назад в интервью Infobae Забалета сказал о главе государства: «Он парень, у которого есть две проблемы, и он хочет их решить. А также своим стилем он намерен решать их в рамках диалога. Диалог не всегда заключается в согласовании. Диалог может быть обсуждением и определением позиций».

К дуэту министров Альбертистов - обоих из Первой избирательной секции - присоединяется глава Министерства территориального развития и среды обитания Хорхе Феррарези, который также является мэром, использующим лицензию Авелланеды, района, который он не пренебрегает до сих пор и сегодня под руководством Алехо Чорноброфф. В прошлом году Феррарези открыл возможность переизбрания Фернандеса. Национальный депутат и бывший мэр Флоренсио Варела Хулио Перейра также близок к Фернандесу. Он даже сидит за столом с начальником штаба Хуаном Манзуром, как и резня Фернандо Эспиноса, который имеет давнюю связь с министерским координатором и использует его, чтобы добраться до Casa Rosada без посредника. Но Эспиноза также появляется в христианской шпинели.

Мартин Инсаурральде, Фернандо Эспиноза и Вероника Магарио

Ключевым действующим лицом в интендантизме для поддержания дебатов и различий в практике внутри является глава штаба Буэнос-Айреса Мартин Инсаурральде. Мэр, использующий отпуск Ломаса де Саморы, поддерживает ежедневный диалог с Максимо Киршнером и был одним из тех, кто работал на его приход в качестве президента PJ Буэнос-Айреса.

Инсаурральде выразила солидарность с Кристиной Киршнер за нападение на ее офис во время голосования по соглашению с Фондом в Конгрессе. Кроме того, без особых колебаний он добавляет свою собственную поддержку: мэры, законодатели и советники провинций обращаются в Insaurralde для различных усилий. Одним из примеров этого стал визит, который он совершил на выставке Expoagro на прошлой неделе. Мариано Каскалларес (адмирал Браун), Густаво Менендес (Мерло), Вальтер Торкио (Карлос Касарес), Гектор Оливера (Тордильо), мэр Карлоса Техедора Мария Джанини; мэр Колона Рикардо Каси; председатель Палаты депутатов Федерико Отермин из Буэнос-Айреса Айрес и президент Консорциума порта Сан-Николас и советник FdT Сесилия Комерио, также член La Campora. Помимо провинциального депутата Хуана Пабло де Хесуса, есть и другие общинные вожди, которые следуют примеру Insaurralde, такие как Алехандро Асербо (Daireaux) или Кристиан Кардосо (Ла-Коста).

Компания Insaurralde на выставке Экспоагро

Еще один вождь общины, который стремится поддерживать единство и в настоящее время является членом кабинета министров Буэнос-Айреса, — Леонардо Нардини из Мальвинских островов в Аргентине. Нынешний министр инфраструктуры и общественных служб провинции также возглавляет Избирательный совет PJ Буэнос-Айреса. Это еще один, который вращается между фронтами Всефронта.

«Молчание и скупость правительства перед лицом нападения на офис вице-президента ошеломлены» заявил генеральный секретарь Ла-Кампора и министр общинного развития провинции Андрес» Куэрво» Ларроке. То, что написал правительственный чиновник Акселя Кициллофа в своих социальных сетях, было экстернализацией должности, которая занимает крыло, наиболее близкое к вице-президенту в FdT. Вот что думает Максимо Киршнер.

Позиция Киршнера в отношении голосования против соглашения о Фонде, и даже его отставка с поста президента правящего блока, также имеет чуть более явную приверженность внутри вселенной мэров. Мэр Кильмеса Майра Мендоса является одной из них, несмотря на то, что ее должность и уровень управления побуждают ее поддерживать диалог со всеми мэрами.

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