Сильные взрывы в Киеве из-за российских атак, сообщают украинские СМИ

Львов (Украина), 15 марта Сегодня утром в Киеве были слышны мощные взрывы, сообщают украинские СМИ из-за новых российских авиаударов, о жертвах которых пока не сообщается. По данным украинского агентства «Укринформ», в ночь на 15 марта «произошел новый авиаудар по Киеву, после которого в нескольких районах столицы были слышны взрывы». Средства массовой информации ссылаются как минимум на 4 взрыва и публикуют фотографии горящего жилого дома. Ранее, по данным телеканала Украина 24, в западных кварталах города было слышно несколько взрывов, сообщает этот канал из-за удара ракет. По данным этой станции, воздушные сирены также были слышны сегодня утром в Одессе на юге страны и в Умани в центре. ШЕФ ИНТ-лаб/ХМА