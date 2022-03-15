Пикетчики грозятся разбить лагерь в центре Буэнос-Айреса: каковы претензии

«Если нет ответа, есть лагерь». Это лозунг пикетного отряда на сегодня в 14 часов. Если до этого времени министры социального развития Хуан Сабалета и труда Клаудио Морони не «предоставят конкретные решения» для ряда требований, то, что начнется как мобилизация перед историческим зданием общественных работ, расположенным в самом сердце Буэнос-Айреса, преобразится. в развертывание сотен и сотен палаток на Авенида 9 де Хулио.

Весьма вероятно, что угроза перейдет в действие: правительство Альберто Фернандеса не может или не хочет удовлетворить большинство требований, которые были официально оформлены, по крайней мере с прошлого года, в нескольких петициях сорока общественных организаций, связанных с левыми партиями и оппонентами. Всех фронтов.

Среди основных требований следует повысить минимальный прожиточный минимум и мобильную заработную плату с 32 000 песо до 64 000 песо, то есть увеличение на сто процентов; «открытость социальных программ, таких как расширение прав и возможностей труда или их универсализация», то есть, по словам Эдуардо Беллибони, лидера Поляка трудящихся, «для всех, кто в ней нуждается, как это было в случае с ИФЕ (Чрезвычайный семейный доход)» и «улучшение продовольственной помощи и свободы выбора бенефициаров».

Эдуардо Беллибони, референт PO, понимает, что соглашение с МВФ «уничтожит сотни тысяч рабочих мест»

К четку требований добавляется создание миллиона реальных рабочих мест за счет возрождения общественных работ. «Ничего из этого не произойдет, - понимает активист picketero, - потому что мы понимаем, что план Международного валютного фонда, согласованный «Фронтом всех и вместе за перемены», усугубит социальные страдания и ударит по пенсионерам и рабочим». По этой причине из Пикетного подразделения они призывают «вместе бороться против корректировки и инфляционного удара, который сейчас разрушает карманы рабочих и наиболее уязвимые классы».

Эта мера станет началом серии мобилизаций, дорожных заграждений, мостов и подъездов по всей стране, которая была проголосована в прошлую субботу на пленарном заседании, проведенном на Пласа-де-Майо основными пикетными организациями страны.

Митинг начался в пятницу, и в нем приняли участие более 3500 делегатов из всех провинций. Среди прочего, были такие движения, как Рабочий полюс, ССО Вотамос Лучар, MAR, M29, Блоке Пикетеро, ССО 12 апреля, Фронт организаций в борьбе (FOL), Фронт сопротивления и Народный фронт Дарио Сантильяна и другие.

«План боя начинается во вторник с пикетного лагеря 9 июля», - проголосовали они в субботу на фоне Casa Rosada, и если в последнюю минуту не произойдет управление, произойдет красочный лагерь и превратит CABA в «город фурий».

Завтра был организован марш к Министерству труда, на 31 марта по всей стране были проголосованы мобилизации и блокпосты, а если нет ответа, еще один лагерь перед офисами Zabaleta, но на этот раз на 48 часов. В качестве четвертой меры было решено «подготовиться к строительству большого федерального марша».

Хуан Сабалета, министр социального развития, несколько раз принимал руководителей подразделения Picketera Unit, но не было достигнуто стабильного соглашения «они вымогатели», они обвиняют из окружения чиновника

Это «минимальный» календарь. Он знаменует собой повестку дня общественных движений, не связанных со Всефронтом, в то время как центральная администрация торопится с утверждением соглашения с МВФ в Сенате нации. Реструктуризация долга в размере более 40 миллиардов долларов уже имела половину санкции в нижней палате на прошлой неделе.

В прошлом году и в начале этого года Сабалета или ее основные должностные лица неоднократно принимали делегации от общественных движений, которые не упоминаются в Casa Rosada, таких как Сомос Барриос де Пье и движение Эвита. Переговоры между ними, кофе и минеральной водой не дали никаких результатов. По словам близких к министру социального развития, поскольку «крайние позиции оставшихся пикетов мешают консенсусу, сокращение улиц является их делом, и мы не позволим себе вымогать», говорят они.

«Сегодня реальность показывает нам, что нам далеко до официального трудоустройства тех, у кого есть доступ к Empower Work. Эта ситуация ухудшится после заключения соглашения с МВФ. Заявления министра Сабалеты о неоткрытии программы являются частью рецептов, которые уже диктует Фонд», - сказала Сильвия Саравиа, национальный координатор Barrios De Pie, Infobae Сильвия Саравиа и добавляет: «Столкнувшись с этой сложной ситуацией, сегодня мы проведем лагерь в Министерстве социального развития нации, и в среду мы мобилизуем Министерство труда на заседание Совета по заработной плате. Решение значительной части «Хунто за перемены» и «Всефронта» проголосовать вместе за соглашение с МВФ будет определять то, что будет происходить с населением. Мы уже наблюдаем увеличение содержания нафты, увеличение количества продуктов питания. Это самая очевидная корректировка».

Маршрут сегодняшних пикетных сокращений и мобилизаций по всей стране

Саравиа и Беллибони сходятся во мнении, что «повышение процентных ставок, как это предлагает МВФ, окажет прямое влияние на кредиты, будь то жилье или производство».

«Столкнувшись с этой ситуацией, нам очень трудно найти перспективу создания реальных рабочих мест, поскольку действительно нужно выбраться из той шахты, в которой мы находимся. Эта история не соответствует действительности», — говорит Саравиа. Референт PO снова делает акцент на соглашении с МВФ. Он понимает, что, далеко не оживив экономику, «это уничтожит сотни тысяч рабочих мест».

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