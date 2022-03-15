Пикетчики грозятся разбить лагерь в центре Буэнос-Айреса: каковы претензии

«Если нет ответа, есть лагерь». Это лозунг пикетного отряда на сегодня в 14 часов. Если до этого времени министры социального развития Хуан Сабалета и труда Клаудио Морони не «предоставят конкретные решения» для ряда требований, то, что начнется как мобилизация перед историческим зданием общественных работ, расположенным в самом сердце Буэнос-Айреса, преобразится. в развертывание сотен и сотен палаток на Авенида 9 де Хулио.
Весьма вероятно, что угроза перейдет в действие: правительство Альберто Фернандеса не может или не хочет удовлетворить большинство требований, которые были официально оформлены, по крайней мере с прошлого года, в нескольких петициях сорока общественных организаций, связанных с левыми партиями и оппонентами. Всех фронтов.
Среди основных требований следует повысить минимальный прожиточный минимум и мобильную заработную плату с 32 000 песо до 64 000 песо, то есть увеличение на сто процентов; «открытость социальных программ, таких как расширение прав и возможностей труда или их универсализация», то есть, по словам Эдуардо Беллибони, лидера Поляка трудящихся, «для всех, кто в ней нуждается, как это было в случае с ИФЕ (Чрезвычайный семейный доход)» и «улучшение продовольственной помощи и свободы выбора бенефициаров».
К четку требований добавляется создание миллиона реальных рабочих мест за счет возрождения общественных работ. «Ничего из этого не произойдет, - понимает активист picketero, - потому что мы понимаем, что план Международного валютного фонда, согласованный «Фронтом всех и вместе за перемены», усугубит социальные страдания и ударит по пенсионерам и рабочим». По этой причине из Пикетного подразделения они призывают «вместе бороться против корректировки и инфляционного удара, который сейчас разрушает карманы рабочих и наиболее уязвимые классы».
Эта мера станет началом серии мобилизаций, дорожных заграждений, мостов и подъездов по всей стране, которая была проголосована в прошлую субботу на пленарном заседании, проведенном на Пласа-де-Майо основными пикетными организациями страны.
Митинг начался в пятницу, и в нем приняли участие более 3500 делегатов из всех провинций. Среди прочего, были такие движения, как Рабочий полюс, ССО Вотамос Лучар, MAR, M29, Блоке Пикетеро, ССО 12 апреля, Фронт организаций в борьбе (FOL), Фронт сопротивления и Народный фронт Дарио Сантильяна и другие.
«План боя начинается во вторник с пикетного лагеря 9 июля», - проголосовали они в субботу на фоне Casa Rosada, и если в последнюю минуту не произойдет управление, произойдет красочный лагерь и превратит CABA в «город фурий».
Завтра был организован марш к Министерству труда, на 31 марта по всей стране были проголосованы мобилизации и блокпосты, а если нет ответа, еще один лагерь перед офисами Zabaleta, но на этот раз на 48 часов. В качестве четвертой меры было решено «подготовиться к строительству большого федерального марша».
Это «минимальный» календарь. Он знаменует собой повестку дня общественных движений, не связанных со Всефронтом, в то время как центральная администрация торопится с утверждением соглашения с МВФ в Сенате нации. Реструктуризация долга в размере более 40 миллиардов долларов уже имела половину санкции в нижней палате на прошлой неделе.
В прошлом году и в начале этого года Сабалета или ее основные должностные лица неоднократно принимали делегации от общественных движений, которые не упоминаются в Casa Rosada, таких как Сомос Барриос де Пье и движение Эвита. Переговоры между ними, кофе и минеральной водой не дали никаких результатов. По словам близких к министру социального развития, поскольку «крайние позиции оставшихся пикетов мешают консенсусу, сокращение улиц является их делом, и мы не позволим себе вымогать», говорят они.
«Сегодня реальность показывает нам, что нам далеко до официального трудоустройства тех, у кого есть доступ к Empower Work. Эта ситуация ухудшится после заключения соглашения с МВФ. Заявления министра Сабалеты о неоткрытии программы являются частью рецептов, которые уже диктует Фонд», - сказала Сильвия Саравиа, национальный координатор Barrios De Pie, Infobae Сильвия Саравиа и добавляет: «Столкнувшись с этой сложной ситуацией, сегодня мы проведем лагерь в Министерстве социального развития нации, и в среду мы мобилизуем Министерство труда на заседание Совета по заработной плате. Решение значительной части «Хунто за перемены» и «Всефронта» проголосовать вместе за соглашение с МВФ будет определять то, что будет происходить с населением. Мы уже наблюдаем увеличение содержания нафты, увеличение количества продуктов питания. Это самая очевидная корректировка».
Саравиа и Беллибони сходятся во мнении, что «повышение процентных ставок, как это предлагает МВФ, окажет прямое влияние на кредиты, будь то жилье или производство».
«Столкнувшись с этой ситуацией, нам очень трудно найти перспективу создания реальных рабочих мест, поскольку действительно нужно выбраться из той шахты, в которой мы находимся. Эта история не соответствует действительности», — говорит Саравиа. Референт PO снова делает акцент на соглашении с МВФ. Он понимает, что, далеко не оживив экономику, «это уничтожит сотни тысяч рабочих мест».
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