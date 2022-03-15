Hang Seng рухнул еще на 5,7% из-за технологий и covid

Шанхай, Китай, 15 марта Бенчмарк Гонконгской фондовой биржи Hang Seng сегодня понес серьезные убытки, в данном случае 5,72%, на очередной сессии, отмеченной пессимизмом инвесторов по поводу технологических ценностей или вспышек в бывшей британской колонии и материковом Китае. Селективная доходность составила 116,58 пункта до 18 415,08, в то время как индекс, измеряющий показатели компаний материкового Китая, котирующихся на гонконгском паркете, Hang Seng China Enterprises, упал на 6,58%. Еще более негативной была инерция составления технологических названий паркета, Tech Index Hang Seng, которая оставила 8,1% за сессию. ШЕФ вец/иг (фото) (видео)