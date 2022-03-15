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вторник 15 март 2022
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Россия

Германия и Турция потребовали от России прекратить огонь в Украине «как можно скорее»

Они также призвали к созданию безопасных коридоров, чтобы гражданские лица могли немедленно передвигаться.

15 март 2022
German Chancellor Olaf Scholz meets with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in Ankara, Turkey, March 14, 2022. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
German Chancellor Olaf Scholz meets with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in Ankara, Turkey, March 14, 2022. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник попросили Россию о прекращении огня в Украине «как можно скорее».

«Мы полностью согласны с тем, что должно быть прекращение огня как можно скорее», - заявил Шольц во время своего первого визита в Турцию в качестве главы правительства Германии.

Он также призвал к немедленному созданию безопасных коридоров для гражданского населения. С другой стороны, он указал, что «с каждым днем, с каждой бомбой Россия все дальше удаляется от круга мирового сообщества, которое мы формируем вместе». Канцлер Германии подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины не вызывает сомнений.

В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция «будет твердо продолжать усилия по постоянному прекращению огня». Президент Турции добавил, что его страна и Германия согласны с тем, что дипломатические усилия должны продолжаться, и вместе они попросили президента России Владимира Путина «задуматься».

С другой стороны, президент Турции указал, что Анкара и Берлин «полны решимости» увеличить объем двусторонней торговли до 50 миллиардов долларов (более 45 миллиардов евро), согласно турецкому информационному агентству Anatolia.

ЭРДОГАН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОКУПКИ ОРУЖИЯ У РОССИИ

Президент Турции не исключает новых закупок оружия у России, хотя и заверил, что «пока рано делать заявления об этом, и мы должны посмотреть, что нас ждет в будущем». Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии в Анкаре, как сообщает DPA.

Анкара была посредником в украинском конфликте и поддерживает тесные отношения с Украиной и Россией. На прошлой неделе страна впервые с начала войны созвала встречу с обеими сторонами конфликта.

(С информацией от Europa Press)

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