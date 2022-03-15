Германия и Турция потребовали от России прекратить огонь в Украине «как можно скорее»

German Chancellor Olaf Scholz meets with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in Ankara, Turkey, March 14, 2022. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник попросили Россию о прекращении огня в Украине «как можно скорее».

«Мы полностью согласны с тем, что должно быть прекращение огня как можно скорее», - заявил Шольц во время своего первого визита в Турцию в качестве главы правительства Германии.

Он также призвал к немедленному созданию безопасных коридоров для гражданского населения. С другой стороны, он указал, что «с каждым днем, с каждой бомбой Россия все дальше удаляется от круга мирового сообщества, которое мы формируем вместе». Канцлер Германии подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины не вызывает сомнений.

В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция «будет твердо продолжать усилия по постоянному прекращению огня». Президент Турции добавил, что его страна и Германия согласны с тем, что дипломатические усилия должны продолжаться, и вместе они попросили президента России Владимира Путина «задуматься».

С другой стороны, президент Турции указал, что Анкара и Берлин «полны решимости» увеличить объем двусторонней торговли до 50 миллиардов долларов (более 45 миллиардов евро), согласно турецкому информационному агентству Anatolia.

ЭРДОГАН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОКУПКИ ОРУЖИЯ У РОССИИ

Президент Турции не исключает новых закупок оружия у России, хотя и заверил, что «пока рано делать заявления об этом, и мы должны посмотреть, что нас ждет в будущем». Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии в Анкаре, как сообщает DPA.

Анкара была посредником в украинском конфликте и поддерживает тесные отношения с Украиной и Россией. На прошлой неделе страна впервые с начала войны созвала встречу с обеими сторонами конфликта.

(С информацией от Europa Press)

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