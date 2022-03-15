Фрэнсис Кере, через свои здания

Культура письма, 15 Mar «Для меня архитектура — это служение человечеству». Именно так в интервью Efe в 2018 году во время визита в Мадрид для презентации выставки была показана совершенно новая Притцкеровская премия 2022 года Франсиса Кере. Фраза, которая отражена в каждом из его проектов. Вот шесть самых известных из них: — НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В ГАНДО (БУРКИНА ФАСО, 2001) Его первым проектом было строительство школы в его родном городе Буркина-Фасо, которую Кере пришлось бросить, когда ему было всего 7 лет, чтобы стать первым ребенком в своей общине, посетившим школу. Это был класс без вентиляции и света, что и осталось в этом примере простой, эффективной и дружественной к природе архитектуры. Прямоугольный план этажа с приподнятой крышей, которая облегчает циркуляцию воздуха. А узкие, вытянутые окна, защищенные цветными деревянными ставнями, проходят через два продольных фасада здания, создавая потоки воздуха, что необходимо для жаркого климата Буркина-Фасо. — ЦЕНТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЛАОНГО (БУРКИНА ФАСО, 2014) Опять консольная крыша из эвкалиптового дерева в этом кирпичном и латеритном здании, состоящем из трех блоков, соединенных между собой внутренними дворами и фасадами, облицованными квадратными окнами на разной высоте, которые обеспечивают поток света в любое время суток внутри. В дополнение к тому, что пациенты и медицинские работники могут наслаждаться видами снаружи. — ПАВИЛЬОН СЕРПАНТИН, ЛОНДОН (2017) Эффектный временный круглый павильон цвета индиго с деревянной консольной крышей в форме конуса с отверстием в центре, который поддерживается системой сбора дождевой воды. Расположенный в Кенсингтонском саду, в самом сердце Лондона, он является символом африканских цветов благодаря голубым стенам и древовидной форме здания, внутри которого устроены деревянные банкеты в племенном стиле. — САРБАЛЕ КЕ, КАЛИФОРНИЯ (США, 2019) Эффектный и красочный дизайн в виде традиционных индийских палаток, которые Кере спроектировал для фестиваля Коачелла и название которых переводится как «Дом празднования» на языке Бисса, матери архитектора. Он был вдохновлен баобабом, деревом, почитаемым в его земле за его лечебные свойства, на проектирование этих палаток в синем, оранжевом, розовом и красном цвете, построенных из стали и дерева с треугольными панелями. Комплекс, состоящий из трех очень высоких магазинов и вокруг них других разных размеров. — КСИЛЕМ, МОНТАНА (США, 2019) Еще одно здание, вдохновленное деревьями, в данном случае Тугуна, типичное для Буркина-Фасо и широко используемое в строительстве. Чистые сосновые бревна являются почти единственным структурным элементом этого оригинального здания, которое является частью арт-центра, расположенного в впечатляющем природном окружении недалеко от гор Бертут. Группы сгруппированных стволов, которые подвешены к крыше этого открытого павильона, опирающегося на шестиугольную конструкцию и семь стальных колонн, со скамейками с криволинейными линиями, также построенными из бревен. С воздуха изображение Xylem просто захватывающее. — НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ БУРКИНА-ФАСО (В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА) Новая штаб-квартира Национальной ассамблеи Буркина-Фасо, построенная после разрушения здания парламента во время восстаний 2014 года, представляет собой главное здание в форме пирамиды с фахверковым фасадом, пропускающим свет, и сады на верхней крыше. Идея архитектора заключается в том, что он должен быть не только местом политических дебатов, но и общественных собраний, поэтому комплекс включает в себя сады с местной флорой, места для выставок, патио, памятник в честь погибших при старом режиме и даже места для установки продуктовых ларьков. ШЕФ АГФ/АКМ (фото)