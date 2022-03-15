Бывший президент Фухимори был выписан после преодоления болезни сердца

Лима, 14 марта Бывший президент Перу Альберто Фухимори (1990-2000) был выписан после преодоления состояния сердца, которое вынудило его госпитализировать в клинику скорой помощи в Лиме две недели назад, хотя он будет продолжать лечиться от легочного фиброза, который также поражает его, его старшего дочь Кейко сообщила в понедельник. Лидер оппозиционной партии Fuerza Popular сообщила в своем сообщении в Twitter, что ее отец продолжит лечить ее болезни в тюрьме полицейского участка Лимы, где он отбывает 25-летний тюремный срок за преступления против человечности. «Мой отец был выписан сегодня из клиники Сентенарио, чтобы продолжить лечение в тюрьме Барбадольо. В день, когда его доставили в клинику El Golf для анализа прогресса его легочного фиброза», - сказал он. Кейко добавил, что его отец «останется под строгим медицинским наблюдением за двумя его основными недугами: фиброзом и фибрилляцией предсердий». «Я благодарен, от имени моих братьев, за их заботу, и мы просим их молитвы за их скорейшее выздоровление», - заключил он. 83-летний бывший губернатор был переведен 3 марта в больницу социального обеспечения недалеко от своей тюрьмы, а затем в частную клинику после того, как страдал фибрилляцией предсердий - сердечным заболеванием, от которого он страдает в течение некоторого времени. После этой неотложной помощи Кейко Фухимори заявил, что если бы его отец сначала не стабилизировался в районной больнице Ате на востоке Лимы, он не смог бы добраться до частной клиники, где он был помещен в отделение промежуточной медицинской помощи. Вскоре после интернирования в медицинский центр премьер-министр Перу Анибал Торрес объявил, что правительство президента Педро Кастильо рассмотрит вопрос о возможном переводе бывшего президента в общую тюрьму, когда он «исцелится» от своих недугов. Касаясь состояния здоровья Фухимори, Торрес прокомментировал, что «обо всех пациентах в тюрьмах надлежащим образом ухаживают», и подчеркнул, что его родственники имеют «право» перевести его в медицинский центр для оказания ему помощи. В феврале прошлого года Торрес раскритиковал, что Фухимори вернулся в «золотую тюрьму» в полицейской тюрьме Лимы после нескольких месяцев пребывания в клинике из-за фиброза легких. Торрес, который в то время был министром юстиции, уволил тогдашнего начальника пенитенциарного института, заверив, что не сообщил ей о возвращении бывшего президента в эту тюрьму. Фухимори является единственным заключенным в тюрьме, построенной специально для него внутри полицейской базы в районе Ате, где он до сих пор должен оставаться до 2033 года, когда ему исполнится 95 лет. С 2009 года он отбыл 25-летний тюремный срок в качестве посредника (с преобладанием факта) массовых убийств в Барриос-Альтосе и Ла-Кантуте, совершенных в 1992 и 1993 годах, соответственно, тайной военной группировкой «Колина», а также за два похищения людей после государственного переворота 1992 года. В конце февраля прошлого года Конституционный суд в частном порядке оценил иск habeas corpus, поданный защитой Фухимори, чтобы отменить судебное решение, которое аннулировало помилование, предоставленное ему в декабре 2017 года тогдашним президентом Педро Пабло Кучински (2016-2018 годы). В связи с этим ТК оставил свое решение по этому вопросу «на голосование», но пока не сообщил о крайнем сроке принятия резолюции.