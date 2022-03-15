В 2022 году иностранные инвестиции в Гватемале увеличатся на 19,7%

Гватемала, 15 марта Гватемала, составила 243 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в течение первых двух месяцев 2022 года, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник Национальная программа конкурентоспособности (Pronacom). По данным ведомства Министерства экономики, 125 миллионов долларов иностранного капитала поступило в центральноамериканскую страну в январе, а в феврале - еще 118 миллионов долларов. Согласно официальным данным, первые два месяца 2022 года были на 19,7% выше, чем прямые иностранные инвестиции за тот же период в 2021 году, которые составили 203 миллиона долларов. Генеральный координатор Pronacom Карин де Леон пояснила в пресс-релизе, что 243 миллиона долларов за первые два месяца этого года создадут по меньшей мере 1941 новое рабочее место в стране Центральной Америки. «Это отражение возможностей, которые предлагает Гватемала, уверенности, которую иностранные компании обнаружили в стране, чтобы обосноваться, и государственно-частной работы, которая была проведена в рамках проекта «Гватемала не останавливается», - подчеркнул он. По словам чиновника, к 2022 году был установлен целевой показатель прямых иностранных инвестиций в размере 1,5 миллиарда долларов. Иностранные ресурсы, поступающие в Гватемалу, в основном предназначены, среди прочего, для производства, сельского хозяйства, связи, одежды и текстиля, туризма, продуктов питания и напитков. По данным Pronacom, географическое положение и политическая и экономическая ситуация в мире позволяют центральноамериканской стране привлекать компании, которые хотят выйти на ее основные рынки. В прошлом году Гватемала поставила цель в 1,2 миллиарда долларов иностранных инвестиций, но она утроилась и добавила 3,422 миллиарда долларов, в значительной степени благодаря продаже акций гватемальских партнеров телекоммуникационной компании Tigo (торговое название Comcel) люксембургской компании Millicom примерно за 2200 миллионов долларов, согласно Pronacom. ШЕФ золото/см/лаа