Рыбаки, потерпевшие кораблекрушение неделю назад в Эквадоре, были найдены в Колумбии

Embarcaciones de pesca artesanal amarradas a un embarcadero de Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, el 23 de enero de 2021. EFE/Daniela Brik

Через неделю после их исчезновения рыбаки, покинувшие провинцию Эсмеральдас живыми на севере Эквадора, были найдены в Колумбии. По словам Карлоса Замбрано, отца младшего из трех, изнурительное воздействие подвесного двигателя привело к тому, что они оказались в затруднительном положении в открытом море.

Кустарными рыбаками, которые пережили это кораблекрушение, являются Джуниор Самбрано Меро, Винер Седеньо Перальта и Элой Лара Назарено, 23, 32 и 36 лет соответственно, которые были найдены живыми через неделю после того, как их объявили пропавшими без вести. Они покинули порт Муисне, расположенный на юге провинции Эсмеральдас и в 57 километрах от одноименной столицы, в воскресенье, 6 марта, и их возвращение займет три дня. Но механическая неисправность подвесного двигателя оставила их в бешенстве.

Ранее в этом месяце рыбаки Хавьер Кастильо, Карлос Кастильо и Адриан Агирре также исчезли в открытом море на лодке под названием La Pinta. Пока нет никаких следов от них или лодки, которая также покинула Мюисне, сообщили родственники пропавших без вести.

Подкомандование береговой охраны ВМС на севере Андской страны сообщило, что иногда рыбаки достигают побережья Колумбии, а некоторые отправляются в соседние страны. Другие попали в руки пиратов, чьи корабли и двигатели были украдены, а жертвы были оставлены на дрейфе, в результате чего погибли.

В феврале прошлого года три рыбака (эквадорца и двух венесуэльцев) были спасены в Колумбии пять дней спустя. Они покинули берега Эсмеральды, чтобы ловить рыбу. Корабль, над которым они работали, сломался, сообщили в ВМС Колумбии, которые спасли пострадавших.

В отчете о людях, потерпевших кораблекрушение, которые оказались далеко от вод Эквадора и даже Колумбии, зафиксирован случай 18 эквадорских рыбаков, которые застряли в Тихом океане недалеко от Галапагосских островов и которых воды субконтинента оттеснили на север. Потерпевшие кораблекрушение вернулись из Панамы 11 декабря 2020 года и были приняты властями в международном аэропорту Гуаякиля имени Хосе Хоакина де Ольмедо после совместной работы между министерствами иностранных дел Эквадора и Панамы.

Посольство Эквадора в Панаме сообщило, что нефтяной танкер обнаружил эквадорцев и сообщил, что выжившие были спасены «в добром здравии».

Континентальный Эквадор разделяет морские границы с Колумбией и Перу. Однако остров Эквадор, состоящий из Галапагосского архипелага, имеет морские границы с Коста-Рикой к северу от Панамы. Когда рыбаки, выходящие из эквадорских морей, терпят кораблекрушение, существует вероятность того, что они сядут на мель или будут спасены на территории или в водах этих четырех стран.

В случае рыбаков, найденных в Колумбии, расстояние может составлять несколько десятков или сотен морских миль, учитывая круговой путь судна, после того, как оно началось из порта Муисне, потерпело кораблекрушение в открытом море и вернулось на колумбийскую землю из-за толчка волн. Но в случае 18 человек, которые были найдены в Панаме и которые покинули воды Галапагосских островов, расстояние составляет не менее 950 морских миль после пересечения вод Коста-Рики, Колумбии или даже, случайно, обоих.

Морская территория Эквадора в настоящее время составляет 1,1 миллиона квадратных километров, что представляет собой сумму экономически исключительных зон (СЭЗ) материковой части Эквадора и острова Эквадор на Галапагосских островах. Это означает пространство, которое в четыре раза превышает континентальную территорию Эквадора или примерно эквивалент территории Боливии, пятой по величине страны в Южной Америке.

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