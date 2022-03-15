Первый трейлер Бандераса как самого смешного андалузского кота в сапогах

Мадрид, 15 марта Dreamworks Animation сегодня выпустила первые изображения «Кот в сапогах: Последнее желание», сиквела знаменитого фильма 2011 года «Кот в сапогах», увековеченные голосом Антонио Бандераса, который одиннадцать лет спустя повторяет персонажа, смешнее и более андалузского, чем когда-либо. В фильме, который выйдет на экраны 7 октября, кот узнает, что его страсть к приключениям и испытаниям сказывается на нем. В трейлере коту, который представлен со всеми его именами («кошачий фехтовальщик», «кошачий самец» или «кот, который шептал молоко», подмигивая, облизывая стакан), приходится сталкиваться с огромным древесным монстром, которого он бьет, но не без платы: он провел свою предпоследнюю жизнь. Когда врач говорит ему, что у него осталась только одна, моменты, когда он потерял прежнюю жизнь, проходят у него на глазах полным ходом. «Когда у тебя осталась только одна жизнь, все становится особенным», — становится ясно кошке, которая решает отправиться в необычное путешествие и исполнить последнее желание: восстановить свою жизнь. Для этого ему придется отправиться в величайшее приключение, которое он когда-либо прожил до сих пор. Таким образом, он отправится в эпическое путешествие по Шварцвальду в поисках мифической Звезды Желания, чтобы вернуть свои потерянные жизни. Кроме того, у него останется только один, и у него не будет другого выбора, кроме как выпить из чашки смирения и попросить помощи у своей бывшей спутницы и врага, пленительной Kitty Soft Paws, которой он одалживает свой голос в оригинальной версии Сальмы Хайек. Трейлер рассказывает о войне «милых» образов между Китти и кошкой, такой же восхитительной, как и те, которые прославили персонажа Бандераса. Режиссером фильма является Джоэл Кроуфорд, продюсером которого является Марк Свифт, руководитель творческой группы другого хита DreamWorks Animation «The Croods: A New Age», а исполнительным продюсером руководит Крис Меледандри, основатель и генеральный директор Illumination. Персонаж «Кот в сапогах» впервые был замечен в фильме 2004 года «Шрек 2», и его успех был немедленным, захватив все сцены, в которых он появился. Эль Гато снова снялся в двух других частях Шрека, прежде чем снять сольный фильм. Он также был звездой нескольких видеороликов, короткометражек и сериалов DreamWorks Animation. ШЕФ вода/jls