Первые президентские дебаты: это предложения Ингрид Бетанкур, Густаво Петро и Фицо

Колумбийские кандидаты Ингрид Бетанкур, Густаво Петро и Федерико Гутьеррес провели жаркие дебаты, первые после президентских консультаций в прошлое воскресенье, в ходе которых они обсудили различные вопросы, такие как отношения с США. Здравоохранение и сельское хозяйство

В дебатах, организованных газетой El Tiempo и журналом Semana, кандидаты нападали друг на друга за поддержку, которую они получили в ходе избирательной кампании 29 мая, в которой также примут участие бывшие мэры Медельина, Серхио Фахардо и Букараманги Родольфо Эрнандес.

Один из самых ярких моментов дискуссии произошел, когда Бетанкур, кандидат от партии «Зеленый кислород», осудил Петро, который выиграл консультацию левого Исторического пакта, набрав более 4,4 миллиона голосов, избрав Пьедада Кордовы сенатором от этого движения.

В прошлом месяце в ходе расследования Noticias Caracol было сделано заявление в прокуратуру Андреса Васкеса, бывшего советника Кордовы, в котором он заверил, что около 15 лет назад политика «политически нажилась бы на передаче похищенных до момента освобождения Ингрид Бетанкур и трех американских подрядчиков будет задержано». Согласно этой версии, Кордоба хотела отдать должное освобождению похищенного тогдашнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, чтобы он, в свою очередь, «катапультировал» ее в президенты Колумбии.

«Я содрогаюсь, потому что в их списках есть очень коррумпированные персонажи, которых обвиняют в том, что они были обработчиками похищения (...) И теперь, благодаря этому союзу с Петро, такого рода согласие было получено на то, чтобы иметь особую юрисдикцию, и это недостойно», - упрекнула Бетанкур.

Гутьеррес, победивший в правом отряде за кандидатуру Колумбии с 2,1 млн голосов, заявил, что после воскресных голосований у него «одна нога во втором туре». «Мы сегодня становимся политической реальностью для страны, но мой призыв ко всем тем силам, которые представляют защиту демократии и свобод, заключается в том, что мы можем вместе выйти в первый тур и победить в первом туре», - сказал он. В том же ключе Петро заверил, что «консультации по Историческому пакту достигли 47% от общего числа (голосов) консультаций», что позволяет получить голоса, необходимые для победы в первом туре.

«Мы должны расширяться, мы не можем гордиться. Можно быть смиренным и признать, что больше людей, больше социальных сил, больше политических сил, все демократическое. Единственные, которые здесь не подходят, - это коррумпированные, геноцидные, из остальных каждый колумбиец или колумбиец, который хочет иметь продуктивную или мирную страну, вписывается в эти усилия», - сказал он.

Еще одной яркой темой обсуждения стало предложение кандидатов об отношениях Колумбии с США. Департамент образования, на что Петро ответил, что вопросы изменения климата должны быть включены в повестку дня и что необходимо изменить наркополитику. Он пояснил, что новая политика в отношении наркотиков должна «гарантировать продовольственную безопасность в Колумбии, что необходимо для отсутствия производителей листьев коки» и что существующее соглашение о свободной торговле между двумя странами должно быть пересмотрено.

Гутьеррес ответил, что Колумбия должна воспользоваться продовольственными потребностями Соединенных Штатов. Министерство торговли будет экспортировать «качественную продукцию» в эту страну для стимулирования экономического роста. Тем временем Бетанкур предложил подписать региональное «соглашение о прогрессе», основными направлениями которого стали незаконный оборот наркотиков и миграция.

«Из наркоторговли мы должны сделать вывод, что после 40 лет войны с наркоторговлей мы должны познакомить его с Соединенными Штатами. Предложение, которое заключается в совместной работе по декриминализации употребления наркотиков, чтобы мы могли покончить с рентой за наркоторговлю», - сказал он.

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