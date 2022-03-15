Факундо Джонс Уала уже месяц скрывается, и его местонахождение остается неопределенным

Лидер группы Сопротивления предков мапуче (RAM) Факундо Джонс Уала празднует месяц в укрытии. Правительства Чили и Аргентины сохраняют свои позиции относительно возможного местонахождения осужденного, который должен вернуться в тюрьму после того, как Верховный суд соседней страны отменил постановление, разрешающее ему продолжать отбывать наказание условно-досрочно.

За несколько дней до вынесения решения Трансандским правосудием Джонс Уала уже перестал посещать суды Вальдивии, где он должен был явиться, чтобы подтвердить свое местожительство. Кроме того , 9 февраля он разорвал связь со своими адвокатами-спонсорами, пока планировал свои планы побега.

Должностные лица бывшего президента Себастьяна Пиньеры высоко оценили постановление Верховного суда, который принял апелляцию, поданную министерством внутренних дел Чили, об отмене пособия на испытательный срок, которое он получил после того, как Апелляционная камера Вальдивии приняла ампаро, поданное адвокатами активиста.

Бывший заместитель секретаря этого портфеля Хуан Франсиско Галли признал, что до решения Суда местонахождение Джонса Уалы было загадкой: «Он на свободе, мы должны найти его, чтобы посадить туда, где ему место, что он лишен свободы, чтобы отбывать наказание в нашей стране», - сказал тогдашний чиновник признал.

Местонахождение лидера ОЗУ неизвестно, и спекуляции растут

С тех пор, в середине февраля, обе страны выдвинули свои гипотезы о возможном местонахождении лидера мапуче. Чили придерживалась мнения, что лидер перешел в Аргентину через несанкционированный проход с юга, в то время как Аргентина утверждала обратное: «Это должно быть в Чили».

Решение Верховного суда вынудило осужденного вернуться за решетку после освобождения с 21 января беженца из общины мапуче близ Вальдивии. В течение первых нескольких недель он выполнял требование регулярно появляться в суд, чтобы доказать свое местожительство. Потом он перестал это делать. «Беглец от правосудия», заявил заместитель министра внутренних дел до этой ситуации.

Джонс Уала был приговорен к 6 годам лишения свободы за преступления, связанные с хранением огнестрельного оружия и сожжением жилого дома, которые произошли в 2013 году в поместье Пису Писуэ в Рио-Буэно. У него до сих пор осталось чуть более 850 дней, чтобы отбыть полный срок наказания.

История неоднократного пересечения подпольных переходов обнадеживала теорию о том, что он, возможно, вернулся в Аргентину в начале февраля. Правительство Аргентины через источники из министерства безопасности заверило, что оно усилило пограничный контроль, чтобы попытаться его вернуть. Однако реального интереса к его возвращению за решетку не было бы, поскольку в стране нет нерассмотренных дел с правосудием.

Джонс Уала предстал перед судом и осужден в Чили

Если его арестуют на этой стороне Анд, он должен пройти новый процесс по экстрадиции, чтобы его перевели в Чили , где он должен погасить свой долг перед трансандским правосудием.

Группы мапуче аргентинской Патагонии избегают темы Джонса Уала. На недавней встрече, состоявшейся в Вьедме, столице Рио-Негро, организаторы извинились от обращения к побегу активиста: «Мы встречались не для того, чтобы поговорить о Джонсе Уале».

Каналы связи, используемые группами мапуче в Пуэль-Мапу, также не касаются побега Джонса Уалы, в то время как родственники осужденного говорят, что его местонахождение «неизвестно». «Мы давно потеряли связь, мы не знаем, где он может быть», - рассуждают они из своего ближайшего окружения.

Гарантийный суд Рио-Буэно выдал ордер на арест, как только заслушал постановление Верховного суда.

Как только он переступил порог Центра комплаенса в тюрьме Темуко, Джонс Уала продемонстрировал, что его время в тюрьме не изменило его планов «борьбы», и призвал «саботировать крупный бизнес».

В то время он даже сослался на совершенно нового президента Чили Габриэля Борика: «Мы не находимся там ни с учредительным процессом, ни с избранием Борика, ни с кем-либо из тех, кто продан этой капиталистической деспотичной системе».