В рамках запуска программы науки, технологий и инноваций региона Богота, продвигаемой столичной мэрией, президент Иван Дуке объявил, что до ухода с власти 7 августа 2022 года он подпишет финансирование второй линии метро для города.

Кроме того, президент не упустил возможности сослаться на своих предшественников и заверил, что, вопреки им, ему не потребуется «100 лет», чтобы поддержать инициативу по улучшению системы общественного транспорта столицы.

«Мы не собираемся ждать сто лет, чтобы получить вторую линию. Через несколько месяцев мы также подпишем это соглашение о софинансировании второй линии метро Боготы, и это также сопровождается тем, что национальное правительство выделило ресурсы, обеспечило конституцию и Regiotram de Occidente начинается в следующем году», - сказал он.

Он даже сослался на бывших президентов, которые выдавали мэрам «чимболические чеки» для финансирования метро, но которые в итоге, якобы, так и не сделали ничего. Давайте вспомним, что когда Хуан Мануэль Сантос правил Колумбией, он вручил гигантский чече тогдашнему мэру Боготы Густаво Петро.

Кроме того, он поздравил администрацию мэра Клаудии Лопес и особо отметил работу, которую она проделала в округе по организации метро.

«Наше правительство, дорогой мэр Клаудия Лопес, покидает Боготу, финансируемую стартовым актом и процессом подготовки к строительству первой линии метро, и мы собираемся подождать 100 лет, чтобы иметь вторую линию метро», - сказал Дуке, приведя при этом другие подробности того, как работа, которую он якобы возглавит прежде чем передать ключи от страны.

Кроме того, Иван Дуке назвал другие проекты в области транспорта и мобильности, которые он оставит готовыми в качестве прощального подарка колумбийцам. «Исследования и проекты Regiotram del Norte остались, и, кроме того, ALO Sur уже награжден, мы ожидаем награду двух северных въездов, и мы оставляем два багажника Mega в городе с их надлежащим финансированием», - добавил Дуке.

Клаудия Лопес также приняла участие в этом мероприятии, которая поблагодарила президента за объявление президента и сказала, что уверена в том, что было объявлено президентом Республики. «В июле этого года, господин Президент, с вашей приверженностью Боготе, у нас будет соглашение о софинансировании, которое обеспечит ресурсы до Suba и Engativa. Есть еще 16 километров метро, еще 11 станций, два с половиной миллиона из Боготы, которым в среднем не требуется более двух часов, чтобы добраться до дома и работы», - сказал мэр.

Заявления президента Дуке отвечают на недавнюю критику со стороны кандидата в президенты Густаво Петро из Исторического пакта, который заявил, что в городе нет прогресса с метро. По словам кандидата в президенты, китайский консорциум, который был нанят для исполнения транспортной системы в его варианте, не представил никаких исследований, поэтому, по словам пре-кандидата, выполнение этой работы не осуществляется.

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