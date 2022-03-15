Доллар: цена открытия сегодня 15 марта в Мексике

Доллар США выплачивается на открытии в 20,88 мексиканских песо, что означает снижение на 0,11% по сравнению с предыдущим днем, когда он составлял 20,90 мексиканских песо.

Если рассматривать данные за последние семь дней, доллар США демонстрирует снижение на 0,13%, однако в прошлом году он все еще сохраняет рост на 5,81%. Анализируя эти данные с данными предыдущих дней, он меняет результат предыдущего дня, когда он закончился ростом на 0,1%, показывая, что не может установить стабильный тренд в последние дни. Что касается волатильности прошлой недели, то она составляет 12,53%, что явно выше годового показателя волатильности (9,26%), что указывает на то, что он переживает фазу нестабильности.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в 21,36 мексиканского песо, а самый низкий уровень - 20,23 мексиканского песо. Доллар США ближе к своей стоимости, чем к минимуму.

Мексиканское песо

Мексиканское песо является законным платежным средством Мексики и является первой валютой в мире, использующей знак доллара, который позже был использован Соединенными Штатами за доллар.

Мексиканское песо является пятнадцатой по объему торговли валютой в мире, первой наиболее торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей наиболее широко торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей на уровне континента только после долларов США и Канады.

В настоящее время аббревиатура MXN используется для обозначения мексиканского песо, но до 1993 года использовалась аббревиатура MXP.

Монеты, которые обычно используются в Мексике, имеют полукруглую форму и национальный герб на обороте. Один мексиканский песо равен 100 центам. Есть монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 песо; а в банкнотах 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

Мексиканское песо в настоящее время пострадало от своего баланса после начала пандемии SARS-CoV-2 в мире, а также других событий, которые обозначили его как избирательный процесс как на национальном уровне, так и в Соединенных Штатах, одном из основных торговых партнеров Мексики.

Неконтролируемая инфляция, в том числе в результате COVID-19, которая удерживает денежно-кредитную политику, также оставила вес между неопределенностью перед лицом почти всегда сильного доллара.

В 2021 году мексиканское песо закрылось с падением на 2,72% по отношению к доллару, хотя оно оставалось в значительной степени стабильным по отношению к торговым потокам и, в частности, экспорту в Соединенные Штаты.

По оценкам Banco de México (Banxico), в 2022 году мексиканское песо, как ожидается, вырастет и достигнет 21,34 единицы за доллар.

Мексика объявила карантин 23 марта 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и оставила открытыми только необходимые мероприятия, что сильно сказалось на экономике, которая не полностью восстановилась.

Согласно

данным Национального института статистики и географии (Инеги), экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке после Бразилии, выросла на 5% в 2021 году.

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