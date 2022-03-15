Диего Пенни об успехе Alianza Atlético: «Мы должны продолжать поддерживать эти результаты»

Alianza Atlético - единственная команда, которая до сих пор сохраняет свой идеальный результат в этом выпуске Лиги 1, что позволяет им разделить лидерство в местных соревнованиях с Депортиво Муниципальные, несмотря на то, что у актеров «чурре» на один матч меньше, что делает их хорошее начало турнира еще более ценным.

Диего Пенни является одним из самых опытных игроков, которыми владеет Alianza Atlético, поэтому он был авторитетным голосом, чтобы проанализировать хороший момент «Гейла Севера», Он посещает Infobae и раскрывает ключ к хорошему старту в Лиге 1.

«Безусловно, мы очень довольны тем моментом, который мы переживаем, но мы понимаем, что это только начинается. Мы проведем пять игр, и матч принес нам пользу, верно? , потому что первое свидание, на котором мы отдыхали, и пять игр, которые мы выиграли и сыграли, были на равнине. Их было трое местных: один в Кальяо, а другой в Чиклайо. Это было очень полезно для нас, мы не поднимались на высоту, и у нас не было трудного места, поэтому это также является отражением результатов», - эксклюзивно рассказала Пенни Infobae.

«Теперь следующие матчи будут касаться нас на высоте дважды, мы будем играть против важных команд, в гостевых условиях, и мы должны продолжать удерживать эти результаты», — добавил голкипер из «Альянцы Атлетико».

Диего Пенни, вратарь «Альянса Атлетико», отмечает, что хороший момент для команды связан с составом, который они сформировали для этого сезона. «У нас хорошая команда, иностранцы много болеют, у них много качества, большая ответственность, и приехавшие национальные игроки тоже вносят свой вклад. Существует важное сочетание опытных игроков и молодых людей. Кроме того, расположение очень важно для нас, и мы постараемся стать очень сильными там, в Суллане, и команды, которые придут, будут сложными. Мы постараемся заработать как можно больше очков и постараться подняться как можно выше», - сказал он этим СМИ.

Тренер Alianza Atlético говорит им не торопиться

На вопрос Пенни о том, что профессор Марио Виера рассказывает им о хорошем времени команды, вратарь актерского состава «чурре» сказал следующее: «Профессор Марио Виера, очевидно, счастлив, как и все остальные, но он всегда упоминает нас, что мы не должны останавливаться на этом, что мы должны продолжать совершенствоваться, потому что там Есть много вещей, которые нужно улучшить. Мы должны много работать и, прежде всего, его послание заключается в том, что мы не должны быть перегружены этим моментом команды. Напротив, мы должны удлинить его и стать лучше. Конечно, в какой-то момент мы будем тронуты другим, и мы должны быть сильной группой, чтобы поддерживать эти ситуации», - сказал он.

О дуэли против Сезара Вальехо

В субботу Альянса Атлетико встретится с Сезаром Вальехо в Трухильо, чтобы остаться в Лиге 1. По этой причине Диего Пенни анализирует, каким будет матч. «В субботу у нас очень важный матч в Трухильо, мы знаем сложность предстоящего матча и качество игроков Сезара Вальехо, и важно приехать с большой уверенностью. Мы будем стараться работать, хорошо встречать матч и всегда набирать больше очков, надеюсь, что в выходные будет три очка, и продолжим эту важную серию», - сказала Пенни Infobae.

«Затем будет видно, что происходит с командой, безусловно, все зависит от того, как мы закончим, но, как я вам говорю, многое еще предстоит сделать, и мы должны продолжать думать о том, чтобы работать с большим смирением, простотой и всегда сосредоточиться на целях, поставленных командой», - добавил голкипер.

Наконец, Диего Пенни дал понять, каковы следующие цели Альянса Атлетико на сезон. «Каждые выходные мы будем встречаться с матчем за игрой, и мы не можем больше думать об этом, и, как я уже говорил, по прошествии времени и игр, если мы все еще будем на высоте, мы увидим, к чему стремится команда. Я не могу вам сказать, что мы чего-то добьемся, потому что все очень меняется, и мы должны поддерживать то, что делаем, и всегда улучшаться», - сказал он.

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