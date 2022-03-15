Смертельные атаки в Киеве накануне новых переговоров между Украиной и Россией

По меньшей мере два человека погибли во вторник утром в результате нападений на жилые районы Киева в преддверии ожидаемого возобновления переговоров, начатых накануне между Россией и Украиной по прекращению конфликта.

Частично окруженная российскими войсками, столица Украины проснулась тремя глубокими взрывами. Экстренные службы позже сообщили, что они участвовали в нападениях на жилые районы в разных районах.

В Святошине, на западе Киева, бомбардировка попала в 16-этажное здание, где «были найдены тела двух человек и спасены 27 человек», говорится в заявлении Facebook.

Также было совершено нападение без жертв на дом в Осокорках (юго-восток) и артиллерийский огонь, который вызвал пожар, который позже потушил в жилом доме в Подольске (северо-запад), где был госпитализирован один человек, добавили они.

По словам журналиста AFP, в этом месте, покрытом стеклом и мусором, столб дыма вышел из огромной дыры, оставленной в результате удара, в то время как соседи бросали руины своих домов через разбитые окна.

Нападение произошло накануне запланированного возобновления переговоров, начатых по видеоконференции между двумя сторонами накануне и которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, прошли «довольно хорошо». «Но посмотрим, они продолжатся завтра (вторник) «, - добавил он.

На бумаге позиции далеко друг от друга. Москва требует, чтобы Украина вышла из НАТО и признала пророссийские сепаратистские регионы на востоке страны, независимость которых была признана президентом России Владимиром Путиным за несколько дней до начала вторжения 24 февраля.

Со своей стороны, Киев призывает к немедленному прекращению огня и выводу российских войск со своей территории.

Ранее обе стороны провели три очные встречи в Беларуси в дополнение к встрече министров иностранных дел своих соответствующих стран в Турции.

Спустя почти три недели после широкомасштабного вторжения Путина в бывшую советскую республику российские войска подвергли бомбардировкам и окружили многочисленные украинские города и деревни.

Столица стала свидетелем марша половины из трех миллионов жителей, и она окружена севером и востоком. Открытыми остаются только дороги на юг, где муниципальные власти устанавливают контрольно-пропускные пункты, а жители собирают продукты питания и лекарства.

Киев — это «город в осадном положении», сказал советник Зеленского.

По оценкам Организации Объединенных Наций, 2,8 миллиона человек бежали из страны и около 636 гражданских лиц погибли, хотя фактическое сальдо, как предполагается, выше.

- Медленнее, чем ожидалось -

Однако продвижение российских вооруженных сил, априори более мощных, чем украинские, шло медленнее и более проблематично, чем ожидалось.

Глава российской национальной гвардии Виктор Золотов признал, что операция «идет не так быстро, как хотелось бы», но подчеркнул, что победа будет идти шаг за шагом.

Владимир Путин до сих пор приказал своим силам «сдерживать любое немедленное нападение на крупные города», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, хотя и не исключил возможности поставить эти крупные города, «которые уже почти окружены под его тотальный контроль».

Один из таких осажденных городов — Мариуполь, на побережье Азовского моря (юго-восток), где власти заявили, что погибло почти 2200 человек.

Накануне около 210 автомобилей смогли выехать впервые за несколько дней через гуманитарный коридор в этом городе, жители которого целыми днями провели в подвалах без воды, электричества, отопления и продовольствия.

Генеральный штаб Украины сообщил ночью, что его войска отбили атаку около 150 российских солдат на этот город, и отметил, что московские войска планируют «усилить перегруппировку войск в направлении Харькова», второго (северо-восточного) города страны.

Западные союзники Украины ввели жесткие санкции против России, где, несмотря на введенные репрессии и цензуру, появляются несогласные голоса Кремля.

Во время самой просматриваемой новости в стране сотрудник вошел в студию с плакатом с надписью «Нет войне. Пропаганда не создается». Как сообщает oenegé OVD-info, женщина была арестована и доставлена в полицейский участок.

- Возможный ядерный конфликт -

Последствия вторжения распространяются на все больше и больше частей Украины, в районы, ранее считавшиеся безопасными, такие как город Днепр в центре или восточная окраина вблизи Польши, которые подверглись бомбардировкам.

В селе на окраине Ровно (северо-запад) местные власти сообщили, что девять человек погибли и получили ранения в результате нападения на телевизионную вышку.

С другой стороны, пророссийские сепаратисты осудили украинский взрыв в центре Донецка, в результате которого погибли 23 человека. Повстанцы опубликовали изображения кровавых тел, лежащих на улицах, хотя украинская армия отрицала какую-либо ответственность.

После бомбардировки, в результате которой погибли 35 человек в нескольких километрах от границы Польши, члена НАТО, Зеленский возобновил свой призыв к трансатлантическому альянсу ввести бесполетную зону на его страну.

Но до сих пор Соединенные Штаты и их европейские союзники исключали этот вариант, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией, ядерной державой, и просто поставляли Украине различную военную технику.

Воюющие с Россией НАТО «это Третья мировая война», заявил президент США Джо Байден.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасности конфликта между атомными державами, перспектива которого «когда-то была немыслима», но «теперь вернулась в сферу возможного».

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