Криштиану Роналду спровоцировал его, игнорируя Родриго де Поля, который в нем нуждался, и выиграл желтый цвет в Лиге чемпионов в «Манчестер Юнайтед» против «Атлетико Мадрид».

Манчестер Юнайтед против Атлетико Мадрид: Криштиану Роналду и Родриго Деполе 15 марта Во вторник у него был кросс в ответном матче в 16 туре Лиги чемпионов, где он играл на стадионе «Олд Траффорд».

На 43-й минуте матча действия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вызвали фол футболиста мадридского «Атлетико» Родриго дель Пауля.

Аргентинский футболист Родриго де Поль отправился сломать игру Криштиану Роналду, но сам попытался запереть ее, совершить фол и дать ему лечь на стадион.

Игра продолжилась, но судья Славки Винчич поддержал игру и заявил, что Родриго де Поль сделал свой первый фол против Криштиану Роналду.

Рефери дал ему желтую карточку, и Де Поль нашел Криштиану Роналду, чтобы спровоцировать его и сыграть с дебетовой картой. Португалец проигнорировал его и продолжил игру.

Режиссер «Манчестер Юнайтед» Ральф Лэнгник объединился с Дэвидом Де Хеа, Алексом Телесом, Рафаэлем Вараном, Гарри Магуайром, Диого Дало, Фредом, Бруно Фернандесом, Скоттом Мактомином и Криштиану Роналду.

Диего Симеоне, стратег Атлетико Мадрид, выбрал этот состав: Ян Облак, Стефан Сабич, Хосе Мария Хименес, Рей Нильдо, Ренан Лоди, Гектор Эррера, Коук, Родриго де Поль, Маркос Лоренте, Антуан Гризманн, Жоао Феликс.

В первом матче «Атлетико Мадрид» 23 февраля забил со счетом 1:1, равный «Манчестер Юнайтед» на стадионе Ванда Метрополитано. Гол Колконероса забил Жоао Феликс (7′), а Эланга Энтони (80′) забил гол за британскую команду.

Победитель этой серии пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, который пройдет с 5 по 6 апреля (первый матч) и 12-13 апреля (ответный матч). Кросс следующего этапа будет объявлен после жеребьевки в Ньоне, Швейцария, 18 марта.

Бавария Мюнхен, Манчестер Сити, Ливерпуль и Реал Мадрид обыграли Зальцбург, Спортинг Лиссабон, Интер Милан и ПСЖ соответственно в 16-м раунде, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов 2022 года.

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