Пандемия COVID-19 все еще присутствует в нашей стране, особенно сейчас, когда мы переживаем третья волна заражения из-за наличия варианта омикрона. По данным ситуационной палаты Министерства здравоохранения (Минза), за последние 24 часа было зарегистрировано 3 166 новых случаев заражения и 20 соотечественников погибли их жизнь из-за коронавируса. За этот период тестирование по всей стране прошли 43 318 человек.

Количество госпитализированных людей возросло до 1550 из-за вируса, вызвавшего эту пандемию. Из них 662 госпитализированы в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и проходят лечение искусственной вентиляцией легких. По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии более 3 миллионов человек находились в домашней изоляции.

С марта 2020 года более 25 миллионов перуанцев прошли тест на отказ от коронавируса, из которых 3 536 842 были подтвержденными случаями. На данный момент 211 579 человек — это общее число соотечественников, умерших от COVID-19 с момента первой регистрации вируса на территории страны.

COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 3 166 новых случаев инфицирования и 20 смертей

Чтобы остановить заражение, правительство поддерживает рекомендацию соблюдать физическое дистанцирование между людьми не менее одного метра. Он призывает население постоянно мыть руки, носить маски, которые, желательно, KN95.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДАТА

«Министерство здравоохранения анализирует системы регистрации с целью обновления информации», - говорится в ежедневном отчете, опубликованном Минздравом, поскольку цифры, которыми они делятся, соответствуют только тем, что были собраны за последние 24 часа, и на самом деле не отражают количество смертей за определенные дни.

«Количество смертей, упомянутых в Ситуационной палате, соответствует только последним 24 часам. Если вычесть абсолютное число смертей за рассматриваемый день меньше, чем за предыдущий день, результат будет выше, чем за последние 24 часа. Эта разница является результатом того, что цифры были обновлены в предыдущие дни», - сказал этому СМИ инженер Хуан Карбахаль.

Кроме того, он подчеркнул, что, хотя цифры пока не звучат тревожно, наступит день, когда мы будем удивлены высокой цифрой, которая уже была зафиксирована открытыми данными Минса. «Открытые данные — это платформа, на которой каждое подразделение Министерства здравоохранения уведомляет и подтверждает свидетельство о смерти, чтобы определить, была ли смерть вызвана Covid или другой причиной. Наконец, информация записывается в Национальную компьютерную систему смертей (Синадеф)», - добавил он.

Другими словами, как только Ситуационная палата прекращает регистрацию смертей за последние 24 часа, Синадеф продолжает получать информацию о смертях, которой приказано определить общее число граждан, погибших в данный день.

«Дело не в том, что Минза делает свои отчеты в духе сокрытия цифр, потому что они обрабатывают эту информацию. Чего не хватает, так это более широкого распространения информации, чтобы люди знали реальную ситуацию, в которой находится страна. Представленные цифры кажутся незначительными, но сказать, что 104 человека погибли за один день, вызывает тревогу». Специалист подчеркнул, что если у Министерства здравоохранения есть порталы, на которых регистрируются эти данные, то населению будет предоставлен только больший доступ к ним.

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