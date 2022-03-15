Выборы в Конгресс 2022 года зафиксировали самое низкое количество недействительных голосов за 10 лет

Un votante deposita su papeleta en la urna durante las elecciones para el Congreso y las consultas para elegir a los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Выборы в законодательные органы Колумбии характеризуются наименьшим числом участников, поскольку в последних трех проведенных выборах участие составляет менее 50 процентов от числа тех, кто имеет право голоса. Согласно данным Национального реестра актов гражданского состояния, в 98% от общего числа избирательных участков приняли участие лишь 45,87 процента колумбийских избирателей.

Несмотря на низкую явку избирателей, еще одна проблема, которая затрагивает колумбийскую демократию, — это недействительные голоса. По данным Управления регистратора, 819 911 голосов были отменены на выборах в Сенат 2022 года и 955 338 голосов в Палате представителей, в результате чего в течение всего избирательного конкурса для избрания нового Конгресса было отменено в общей сложности 1 775 249 голосов.

Хотя эта цифра может показаться скандальной, установлено, что с 2010 года количество недействительных голосов как в Сенате, так и в Палате представителей было снижено.

В ходе голосования в Сенате 2010 года Офис регистратора сообщил о 1 558 737; в 2014 году — 1 476 737; в 2015 году — 1 151 181, а в 2022 году — 819 911 недействительных голосов. На стороне Палаты представителей в 2010 году число недействительных голосов составило 2 002 905, в 2014 году — 1 753 587, в 2018 году — 1 676 340, а в 2022 году — 955 338.

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Эти цифры отражают значительное снижение за последние 10 лет, хотя с учетом пустых голосов они увеличились с 4,51 процента в 2018 году до 6,38 процента в 2022 году.

Несмотря на небольшое количество голосов в законодательных органах, в межпартийных консультациях участие колумбийцев увеличилось. Регистратор объявил, что более 12,2 миллиона человек проголосовали за избрание кандидатов на пост президента 2022 года. Это на 2,5 миллиона больше, чем на выборах 2018 года, когда 9,7 миллиона колумбийцев выбрали Густаво Петро и Ивана Дуке победителями консультаций.

Колумбия уже избрала своих представителей в Палату представителей и Сенат, а также кандидатов в президенты от коалиций «Команда Колумбии», «Сентро Эсперанса» и «Исторический пакт». По словам национального регистратора Александра Веги, выборы прошли в полном спокойствии, несмотря на то, что в середине выборов в стране было совершено два нападения.

Секретарь поблагодарил 130 000 официальных лиц, участвовавших в этом дне, и заявил, что «более 112 000 столов нормально функционировали в стране и за рубежом. Впервые в истории выборов в Колумбии избирательные участки были открыты в сельских районах в соответствии с выборами мирных мест. Приверженность Национального реестра, с этого момента как гарантов демократии, продолжается предварительным подсчетом голосов».

Он добавил, что «мы можем дать баланс спокойствия всем колумбийцам, сегодня люди вышли, чтобы избрать своих следующих представителей в палате, в сенате, в местах мира и кандидатов от различных коалиций (...) здесь мы начали работу по учету результатов».

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