Беспокойство в Ривер Плейт: две ключевые фигуры не попадут в Superclassic, а Галлардо сомневается в полузащите

После того, что означал монолог против Гимназии, который закончился сокрушительной победой со счетом 4:0, Гектор Дэвид Мартинес и Matías Suarez они тренировались по-разному на последней тренировке, которую команда провела в River Camp, и их шансы сыграть в Суперклассике против «Бока» все больше и больше.

Защитник перенес напряжение внутренней связки левого колена в победе над «Ньюэллом» со счетом 2:0 в третьем раунде группы 1 Кубка Лиги и с тех пор продолжает свое восстановление в надежде занять место в следующее воскресенье в «Монументале». Марсело Гальярдо уже предупреждал на пресс-конференции, что его идея заключалась в том, что парагвайц восстанавливается на 100%, чтобы избежать большей проблемы, учитывая, что сезон только начинается. Леандро Гонсалес Пирес, один из подкреплений последнего чемпиона Аргентины по футболу, заменил центрального защитника хорошими выступлениями, и его место в Суперклассике в дуэте с чилийцем Пауло Диасом, кажется, уже гарантировано.

Со своей стороны нападающий перенес операцию на правом колене в октябре прошлого года по поводу хронической проблемы с мениском. Кордован провел глубокую очистку в суставе, чтобы не дать ему снова собирать жидкость в этом районе, и его повторное появление на корте произошло 5 марта, когда Миллионер обыграл Сан-Лоренцо со счетом 1:0 в пятый день внутреннего турнира.

Бывший Бельграно сыграл несколько минут в раунде со счетом 4:0 против «Депортиво Лаферрере» в 32-м финале Кубка Аргентины 9 марта, а через несколько дней почувствовал дискомфорт в колене, из-за которого он вышел из игры против Лобо.

Эль Муньеко также был осторожен, когда его спросили о выздоровлении Суареса, и сказал, что его полное возвращение к деятельности «будет непростым». Таким образом, у Ривер будет две потери за классику, хотя они и входили в планы тренера.

Помимо дел Мартинеса и Суареса, у Наполеона будет команда, которая предложит ему несколько вариантов замены. Энцо Перес удовлетворительно отреагировал на Gimnasia после мышечной травмы, которая поставила его под сомнение для Superclassic. Опытный руль и капитан команды сыграли в качестве стартера и добавили минут к знаменательному столкновению в Монументале.

Расстановка, обыгравшая команду tripero, считается идеальной для встречи с Бокой, но Галлардо обычно претерпевает удивительные изменения в предыдущих матчах. Единственное сомнение будет заключаться в преемственности уругвайца Николаса де ла Круса, возможно, самого слабого места перед Лобо. Прямой альтернативой его смене будет Агустин Палавечино или более оскорбительный, с колумбийцем Хуаном Фернандо Кинтеро, одним из героев подвига в Мадриде 2018 года.

Вероятно, в составе: Франко Армани; Роберт Рохас, Диас, Гонсалес Пирес и Милтон Каско; Энцо Перес; Энцо Фернандес, Сантьяго Симон, Де Ла Крус или Палавесино или Кинтеро и Эсекьель Барко; Хулиан Альварес.

Следует помнить, что с завтрашнего дня начнется эксклюзивная предварительная продажа для участников и продажа билетов для тех, кто является частью сообщества реки Сомос. Те подписчики, у которых есть «Your Place in the Monumental», уже застрахованы, но остальным придется покупать их через страницу RiverID, начиная с 10. Как только квота будет исчерпана, с 18 лет она будет включена для реки Сомос.

Болельщики распродали места в матчах, которые команда играла в «Монументале»: «Патронато», «Расинг» и «Гимназия». Конечно, Superclassic не станет исключением.

Команда Ла Банда вернется к тренировкам завтра, с 10 часов, в Ривер Кэмп и за закрытыми дверями. Миллонарио, один из лидеров своего района в Кубке Лиги, примет Ксениизе, одного из охранников Эстудиантеса де Ла-Плата в другой группе, в дуэли, которую будет контролировать Дарио Эррера.

