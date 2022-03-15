Кандидат в президенты от колумбийских правых предлагает национальный диалог

Богота, 15 марта кандидат в президенты Федерико «Фико» Гутьеррес, из команды правой коалиции по Колумбии, заявил во вторник, что возглавит «повестку национального диалога», чтобы привлечь другие силы вокруг своего предложения защищать демократию и свободы. В этой связи Гутьеррес, победитель консультации команды для Колумбии, состоявшейся в воскресенье, заявил в заявлении, что будет стремиться обсудить «страновую повестку дня» с бывшими президентами Сесаром Гавирией, главой Либеральной партии; Андресом Пастраной из Консервативной партии, и Альваро Урибе из Демократического центра. Гутьеррес, который считается «прикрытым кандидатом» урибизма на президентских выборах 29 мая, пояснил, что он будет «уважительно и инициативно стучаться в двери в секторах, которые могут добавить этому национальному желанию». «Мы должны добавить базы партий, людей, которые не отождествляют себя ни с одной партией, членов и лидеров общественных движений; короче говоря, всех тех, кто защищает демократию и свободы», - сказал он. Его спектр также охватывает диалоги с бывшим вице-президентом Германом Варгасом Льерасом, главой Партии радикальных перемен, о котором неизвестно, вернется ли он наконец на политическую арену, чтобы достичь Каса-де-Нариньо, спекуляции, которые потеряли пар из-за результатов воскресных законодательных органов. «Фицо» также будет стучаться в двери ассоциаций пенсионеров, учителей, профсоюзных активистов, кооперативного сектора, христианских групп, женских организаций и организаций жертв вооруженного конфликта. Точно так же «те, кто до воскресенья был кандидатами от других коалиций», которых он предложил начать консолидацию «защиты демократии, которая действительно существует и о которой мы должны заботиться». Это послание является намеком на левого Густаво Петро, кандидата от коалиции «Исторический пакт» и фаворита на победу на президентских выборах, согласно опросам. В заключение Гутьеррес говорит, что продолжит искать «другие сектора, с которыми, я убежден, мы найдем фундаментальные вопросы для согласования, такие как образование, защита от старости, модель всеобъемлющей безопасности, среди прочего, и, в частности, защита государства». Оскар Иван Зулуага, который был кандидатом от Демократического центра, больше не участвует в гонке за пост президента, который вчера ушел в отставку, потому что не имел политической поддержки ни в своей партии, ни на выборах, особенно в прошлое воскресенье. Зулуага присоединился к Гутьерресу, движению, которое, по словам Демократического центра, находится в личном качестве, потому что решения о возможных альянсах для президентских начнут определяться сегодня на партийном собрании, где будет коллегия и бывший президент Урибе. Помимо Петро, Гутьерреса и Серхио Фахардо (кандидат от центра), в гонке за пост президента также участвуют Ингрид Бетанкур («Зеленый кислород»), популист Родольфо Эрнандес, бывший губернатор Антиокии Луис Перес (Колумбия мыслите масштабно) и бывший министр Луис Хильберто Мурильо (Ренессанс Колумбия).