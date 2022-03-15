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вторник 15 март 2022
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Россия

Китай просит США не «идти опасным путем» в вопросе Тайваня

15 март 2022

Пекин, 15 марта Директор Управления Комитета по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Ян Цзечи предупредил советника правительства США по национальной безопасности Джейка Салливана, что его страна не должна «идти опасным путем» в вопросе Тайваня. Согласно заявлениям МИД Китая о встрече, состоявшейся в этот понедельник в Риме, Ян подчеркнул, что действия Соединенных Штатов «не соответствуют их заявлениям», поскольку американская страна обязалась «не поддерживать независимость Тайваня». Ян осудил «любые попытки поддержать сепаратистские силы Тайваня» и потребовал, чтобы Соединенные Штаты признали «высокую чувствительность» тайваньского вопроса. Что касается военного конфликта в Украине, Ян напомнил, что Китай «не хотел, чтобы такая ситуация произошла» и поддержал мирные переговоры между Россией и Украиной. Как заявляли китайские дипломаты с начала российского военного наступления, Ян заявил, что «законные интересы безопасности всех сторон должны быть приняты во внимание», призвав вовлеченные стороны «проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданских лиц и избегать гуманитарного кризиса». Точно так же Ян выразил свое неприятие «любого слова или действия, распространяющего ложную информацию о позиции Китая». Недавно американские СМИ опубликовали информацию о том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи, что было опровергнуто в понедельник одним из представителей МИД Китая, который назвал это «чистой дезинформацией». Ян также призвал к тому, чтобы отношения между двумя державами «придерживались принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества», руководящих принципов, установленных председателем КНР Си Цзиньпином во время его последней встречи в режиме видеоконференции со своим американским коллегой Джо Байденом. Китайский чиновник отметил, что его страна «не допускает вмешательства внешних сил» во внутренние дела, среди которых он привел Синьцзян, Тибет и Гонконг. Обе стороны договорились укреплять сотрудничество, чтобы отношения между двумя державами «вернулись на правильный путь для стабильного и здорового развития». Тайвань является одной из главных причин конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, главным образом потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и станет его величайшим военным союзником в случае военного конфликта с Китаем, который претендует на суверенитет над островом. Источники из сил национальной безопасности острова, цитируемые местной прессой, недавно предупредили, что Пекин может воспользоваться ситуацией в Украине, чтобы начать «когнитивную войну», целью которой будет убедить тайваньцев в том, что Соединенные Штаты «не выполнят своих обязательств по ее защите» и «посеют раскол».

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