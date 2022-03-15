Чили впервые с января регистрирует менее 10 000 ежедневных случаев заболевания COVID

Сантьяго, Чили, 15 марта, во вторник во вторник регистрировалось менее 10 000 новых случаев заболевания в день, и эта цифра не наблюдалась с января прошлого года и которая показывает снижение пандемии в стране, где более 95% населения имеет по крайней мере три дозы вакцины. Органы здравоохранения сообщили, что за последние 24 часа было выявлено 8716 новых случаев заражения COVID-19 и 34 случая смерти, в результате чего общий баланс с начала пандемии составил более 3,3 миллиона случаев инфицирования и 44 039 смертей. «Разница в количестве новых подтвержденных случаев на национальном уровне составляет - 20% и - 37% для сравнения 7 и 14 дней, соответственно», - говорится в заявлении Министерства здравоохранения. Национальный уровень позитивности, который несколько недель назад составлял около 30% из-за заразного варианта омикрона, составил 15,4%, а регионами с самым высоким индексом были южные районы Нюбле, О'Хиггинс, Ла Араукания и Биобио. В январе и феврале Омикрон застрелил количество инфекций до невиданных ранее во время пандемии цифр, приближающихся к 40 000 инфицированных ежедневно. За последние две недели число новых случаев сократилось, но пациентов в отделениях интенсивной терапии остается около тысячи, подавляющее большинство из которых не имеют полного графика вакцинации. Чили - одна из стран с наибольшим количеством ограничений, препятствующих распространению вируса, с обязательной маской в помещении и на улице, карточкой вакцинации для доступа к определенным местам и мероприятиям и строгими протоколами для иностранных туристов. Меры не изменились, но с приходом омикрона власти сократили пропускную способность в большинстве регионов, и это ограничение начинает ослабевать в некоторых городах, включая столицу.