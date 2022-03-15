Полиции Чикаго не предъявят обвинения в смерти 13-летнего мальчика

Майами, 15 марта Две полиции Чикаго не будут привлечены к ответственности за смерть Адама Толедо, 13 лет, и Энтони Альвареса, 22 года, в двух событиях, которые поляризовали город после двухфутовых преследований, произошедших год назад, сообщил во вторник прокурор округа Кук Ким Фокс. Толедо умер 29 марта 2021 года в результате пешей погони полицейского в латиноамериканском районе Ла-Виллита города. Несовершеннолетний поднял руки и был безоружен, когда его застрелили. В другом случае, произошедшем через два дня, Альварес умер при аналогичных обстоятельствах в районе Портедж-Парк. Обе смерти были запечатлены нательной камерой и записями наблюдения и вызвали возмущение латиноамериканского сообщества, которое вышло на улицы в знак протеста. «В этой трагической ситуации нет победителей», — заявил сегодня прессе прокурор. Foxx пояснил, что по закону Иллинойса для офицера оправдано применение силы, которая может привести к смерти или большим телесным повреждениям, когда он разумно считает необходимым избежать смерти или больших телесных повреждений. Реймы ЕФЭ