Чхонпаджо: результаты победы во вторник, 15 марта

Поскольку Национальная лотерея общественной помощи проводит лотерею Chispazo каждый вторник, 15 марта этого года, результаты приза 8963 следующие:

Позаботьтесь о своих билетах. Если вы победитель, это очень важно, потому что это официальная квитанция, чтобы получить приз, хранить его в надежном месте и избежать повреждения.

Вы можете получить деньги до 60 календарных дней, считая со дня после соответствующего конкурса. По истечении этого периода право на получение премии истекает, и конечным пунктом назначения станет Федеральное казначейство в интересах государственной помощи.

Все призы будут выплачены в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета и правилами лотереи или применимыми правилами. Прогноз будет удерживать налоги, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Розыгрыш: 8963

Дата: 15 марта

Выигрышные комбинации: 01, 04, 08, 23 и 26

Для

живого розыгрыша этого и каждого приза, проведенного в прогнозе национальной лотереи, перейдите по ссылке.

Chispazo проводит два розыгрыша в день с понедельника по воскресенье, поэтому вы можете зарегистрироваться на Chispazo de las Tres, который состоится в 15:00, и на Chispazo Clásico, который состоится в 21:00.

Ознакомьтесь с официальным списком результатов розыгрышей Chispazo, количеством призов и суммами выигрышей здесь. Вы можете найти каждого из исторических победителей лотереи по этой ссылке.

(Фото: Куартоскуро)

Как мне играть в Чонгпахо?

Чтобы принять участие в Chispazo, вам нужно купить колесо за 10 песо. Это колесо имеет 5 квадратов по 28 чисел в каждом, поэтому вы можете создавать различные комбинации. Вам нужно выбрать номер, с которым хотите играть.

Таким же образом можно поручить агенту прогноза ввести номер в систему без использования рулевого колеса.

Если вы хотите оставить все на волю случая, спросите у агента прогноза Chispatico, и система выберет случайное число.

Баночка случайным образом проходит по сфере с соответствующим номером. Чтобы выиграть, номер должен совпадать с выбранным номером. Чем больше вы угадаете хотя бы два, тем выше приз.

Если в лотерее нет победителя, занявшего первое место, фондовый рынок будет разделен с победителями, занявшими второе место, а если второе место не будет выиграно, фондовый рынок будет распределен между победителями, занявшими 3-е место.

(Фото: Cuartoscuro)

Что

такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи является децентрализованным учреждением федерального правительства, которое отвечает за проведение лотереи с призами для государственной помощи, то есть сбор средств и изменение направления деятельности федерального правительства. Мексиканцы, достигшие равенства, могут удовлетворить свои насущные потребности для себя.

Он имеет юридическую природу и собственные активы. Потому что она получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и собирает собственные средства в интересах людей, которых она создает.

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