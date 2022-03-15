Монтеррей примет у себя ФК Хуарес на 5-й день

Команды прибывают на эту встречу со смешанной удачей. Местная команда мотивирована победой, одержанной накануне, а визит должен вернуться к победе после падения с Атласом.

CF Monterrey победил Масатлан со счетом 2:1 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 1 матче, дважды проиграл и сравнял счет в 1 матче.

ФК Хуарес проигрывает Атласу на своем стадионе со счетом 1:2. В своих последних встречах он одержал 2 поражения и 2 ничьи.

Rayados и The Braves встретятся завтра в 00:06 (по аргентинскому времени). Матч на дату 5 Мексика - Лига MX - Клаусура 2022 будет сыгран на стадионе BBVA Bancomer.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает восьмое место с 12 очками и 3 победами, а посетитель достиг 8 единиц и занимает шестнадцатое место в турнире.

Расписание CF Монтеррей и ФК Хуарес, в зависимости от страны

Аргентина: 00:06 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:06 часов

Мексика CST и Никарагуа: 21:06 часов

Мексика MST и Мексика PST: 20:06 вечера

Венесуэла: 23:06 вечера

Источник примечания и изображения: DataFactory