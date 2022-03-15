«Кавальерс» победили Клипперс в овертайме

КЛИВЛЕНД (AP) — Великий новичок Эван Мобли набрал 30 очков, его лучший рекорд в сезоне, а Дариус Гарленд внес 24 очка и 13 передач, отправив «Кливленд Кавальерс» к победе в овертайме 120-111 над «Лос-Анджелес Клипперс» в понедельник вечером.

Айзек Окоро добавил 20 очков, включая два штрафных, чтобы открыть дополнительный период. После этого Кливленд снова не оказался в невыгодном положении.

«Кавальерс» имеют преимущество в полтора игры над Торонто, заняв шестое место в плей-офф Восточной конференции.

Ивица Зубак набрал 24 очка, 14 подборов и четыре передачи, а Амир Коффи набрал 19 очков за «Клипперс», у которого было всего девять игроков в форме. В овертайме «Лос-Анджелес» пробил 1 к 10 со сцены, а Николас Батум конвертировал трехочковый в 110-109.

Кливленд набрал последние семь очков данком от Окоро, тройным ударом Лаури Маркканена и двумя штрафными Маркканеном.

«Кавальерс» в четвертый раз победили в 12 играх и приветствовали Кариса ЛеВерта, который набрал 11 очков по возвращении после травмы стопы, которая удерживала его подальше в течение месяца. Центровой All-Star Джаретт Аллен отсутствовал четвертый гейм подряд со сломанным пальцем на левой руке.