Брайтон и Хоув хотят снова отпраздновать перед Тоттенхэмом

Команды приезжают в этот день в надежде оставить позади свои неблагоприятные результаты в последних матчах турнира и будут искать свой шанс сложить до трех.
Брайтон и Хоув идут от 0 до 2 до Ливерпуля. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и проиграл 3.
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» 2-3 В последних матчах он одержал 3 победы и 1 поражение.
Брайтон и Тоттенхэм встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч за 16-й день турнира Англия - Премьер-лига 2021-2022 будет сыгран на The Amex.
В последних 5 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 2 победы, а гость одержал 3 победы.
Заведение находится на тринадцатом месте с 33 очками и 7 победами, а посетитель достиг 45 единиц и занял восьмое место в турнире.
Роберт Джонс будет судьей, который доставит правосудие на этом заседании.
Расписание в Брайтоне и Хоуве и Тоттенхэме, в зависимости от страны
- Аргентина: 16:30
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30
- Мексика CST и Никарагуа: 13:30
- Mexico Most и Mexico PST: 12:30
- Венесуэла: 15:30
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