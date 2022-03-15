Блинкен выступает за дипломатию для урегулирования напряженности между Арменией и Азербайджаном

U.S. Secretary of State Antony Blinken addresses the 16th annual International Women of Courage (IWOC) Awards ceremony at the State Department in Washington, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Leah Millis/Pool

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал Армению и Азербайджан урегулировать напряженность между двумя странами дипломатическим путем.

«Госсекретарь подчеркнул сохраняющуюся важность двустороннего партнерства между Соединенными Штатами и Арменией и приверженность Соединенных Штатов содействию мирному, демократическому и процветающему будущему на Южном Кавказе», - пояснил в заявлении пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Аналогичным образом, в связи с эскалацией напряженности между армянскими и азербайджанскими силами Блинкен призвал стороны проявить «сдержанность и усилить дипломатическую приверженность поиску всеобъемлющих решений всех нерешенных вопросов».

Так, Блинкен подтвердил в своем заявлении «обязательство» Соединенных Штатов привлечь Москву и ее сторонников к ответственности за «неспровоцированную и неоправданную войну» Кремля против Украины.

В этой связи правительство Армении объявило в понедельник, что ответило на предложения Азербайджана и призвало Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовать переговоры для подписания мирного соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В ответ пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила, что Баку несколько дней назад направил «предложение с основными принципами установления отношений между двумя странами».

Армения и Азербайджан устроили конфронтацию в 2020 году за захват Нагорного Карабаха, территории с преимущественно армянским населением, которая была в центре конфликта с момента принятия решения об отделении в 1988 году от азербайджанского региона, интегрированного в Советский Союз.

Боевые действия между двумя странами продолжались шесть недель и привели к гибели тысяч людей. Они окончательно прекратились, когда две страны достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве России, что позволило российским миротворцам размещаться в Нагорном Карабахе сроком на пять лет.

(С информацией от Europa Press)

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