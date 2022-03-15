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вторник 15 март 2022
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Россия

Блинкен выступает за дипломатию для урегулирования напряженности между Арменией и Азербайджаном

Государственный секретарь Соединенных Штатов призвал стороны проявить «сдержанность и активизировать приверженность поиску всеобъемлющих решений всех нерешенных вопросов»

15 март 2022
U.S. Secretary of State Antony Blinken addresses the 16th annual International Women of Courage (IWOC) Awards ceremony at the State Department in Washington, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Leah Millis/Pool
U.S. Secretary of State Antony Blinken addresses the 16th annual International Women of Courage (IWOC) Awards ceremony at the State Department in Washington, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Leah Millis/Pool

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал Армению и Азербайджан урегулировать напряженность между двумя странами дипломатическим путем.

«Госсекретарь подчеркнул сохраняющуюся важность двустороннего партнерства между Соединенными Штатами и Арменией и приверженность Соединенных Штатов содействию мирному, демократическому и процветающему будущему на Южном Кавказе», - пояснил в заявлении пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Аналогичным образом, в связи с эскалацией напряженности между армянскими и азербайджанскими силами Блинкен призвал стороны проявить «сдержанность и усилить дипломатическую приверженность поиску всеобъемлющих решений всех нерешенных вопросов».

Так, Блинкен подтвердил в своем заявлении «обязательство» Соединенных Штатов привлечь Москву и ее сторонников к ответственности за «неспровоцированную и неоправданную войну» Кремля против Украины.

В этой связи правительство Армении объявило в понедельник, что ответило на предложения Азербайджана и призвало Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовать переговоры для подписания мирного соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В ответ пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила, что Баку несколько дней назад направил «предложение с основными принципами установления отношений между двумя странами».

Армения и Азербайджан устроили конфронтацию в 2020 году за захват Нагорного Карабаха, территории с преимущественно армянским населением, которая была в центре конфликта с момента принятия решения об отделении в 1988 году от азербайджанского региона, интегрированного в Советский Союз.

Боевые действия между двумя странами продолжались шесть недель и привели к гибели тысяч людей. Они окончательно прекратились, когда две страны достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве России, что позволило российским миротворцам размещаться в Нагорном Карабахе сроком на пять лет.

(С информацией от Europa Press)

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