Бетис, Порту и Монако, без права на ошибку

Мадрид, 15 марта Три из самых известных команд турнира, Бетис, Порту и Монако, получат новую возможность в следующий четверг выйти в Лигу Европы и восполнить плохое предчувствие, с которым они завершили свои первые матчи. Севилья, Аталанта, Брага и, особенно Айнтрахт, Лион и Рейнджерс, вышли из четвертьфинала, где Барселона также нацелена на потенциал, несмотря на безголевую ничью на Камп Ноу. Первый матч не изменил фаворитов команды «Барсы» или «Севильи», которым придется посетить Лондон, чтобы покинуть английский «Вест Хэм». Барселона стабилизировала улучшение, продемонстрированное укреплением зимнего рынка. Как в ЛаЛиге, так и на континентальном турнире. Безголевая ничья в Барселоне против Галатасарая не меняет его статуса главного претендента на успех. Команде Хави Эрнандеса не хватило успеха против неполноценного соперника, который сохранил свой тип, но вряд ли угрожал стабильности испанского представителя. Команда «Барсы» сталкивается с ситуацией, аналогичной той, что была в шестнадцатом, когда они сыграли вничью на своем поле против Неаполя, который они обыграли неделю спустя в Италии. Посетите Стамбул раньше соперника, который не оправдал ожиданий на своем национальном турнире. Севилья лидировала против «Вест Хэма» на стадионе Санчес Пицжуан. Команда Жюлена Лопетеги намерена сделать гол Мунира прибыльным в ответном матче в Лондоне против одного из откровений премьера, которое оставило очень хорошее настроение в первом матче. Андалузская команда, шестикратная чемпионка этого турнира, с осторожностью, но с уверенностью, несмотря на многочисленные и постоянные потери в своем составе, проводит второй матч в соревновании, где она разворачивается по своему усмотрению и где она является одним из великих соперников. Самой уродливой панорамой является Севилья, которая уступала Айнтрахту Франкфурту в Бенито-Вильямарине. Немецкая команда неплохо победила в первом матче (2:1) и намерена подтвердить свою квалификацию в ответном матче дома. Команда Мануэля Пеллегрини, которая упала в прошлом месяце, стремится вернуть ощущения и прогресс на турнире. Бело-зеленому блоку нужна победа. Порту, один из клубов с наибольшей историей в Лиге Европы, находится в шаге от выбытия после поражения в «До Драгао» против «Лиона» (0:1). Французская команда цепляется за континентальный турнир после серых ролей, которые они играют каждый день в Лиге 1. Несмотря на победу в первом матче, противостояние между Аталантой и Байером Леверкузеном, наиболее сбалансированным в раунде 16, остается открытым. Итальянский представитель победил со счетом 3:2 в первом матче, но немецкая команда на данный момент является одной из тех, у кого лучший уровень. Как в Бундеслиге, где они обыграли мюнхенскую «Баварию» несколько недель назад, так и в Лиге Европы, где они стали одним из фаворитов. Противостояние находится в руках BayArena. Квалификации между «Брагой» и «Монако» и «Рейнджерс» и «Ред Стар» изначально были самыми несбалансированными после первого матча. Брага, который был на грани выбывания в предыдущем матче с «Шерифом», который устроился благодаря пенальти, вывел пас в четвертьфинал после победы над Монако (2:0) в Португалии. Французский наряд затягивает неудачный момент. Он слаб в Лиге 1, вне первых мест, и находится в опасности в Европе. Ему нужен сильный счет на стадионе Луи II, без запаса на ошибку. Более убедительным оказался результат голландских рейнджеров Джованни Ван Бронкхорста, который авторитетно превзошел Red Star (3:0). Шотландская команда, выбравшая в шестнадцатом раунде одного из фаворитов дортмундской «Боруссии», продолжает свои стремления в Европе. Лишь катастрофа помешала бы ему войти в восьмерку лучших на турнире, в котором уже участвует Лейпциг, выиграв от исключения УЕФА из соревнований московского «Спартак». БОСС. апа/еа