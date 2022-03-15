Барнс и Рэпторс побеждают Лейкерс 114-103

ЛОС АНДЖЕЛЕС (AP) — Скотти Барнс набрал 15 из своих 21 очка в первой четверти, а «Торонто Рэпторс» пережили попытку возвращения «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы выиграть в понедельник 114-103.

«Рэпторс» выиграли со счетом 24 в первом, а «Лейкерс» второй вечер подряд потерпели громкое поражение.

Гэри Трент-младший набрал 28 очков, а Паскаль Сиакам добавил 27 очков за «Торонто», который выиграл четыре раза подряд, все вдали от дома. Фред ВанВлит вернулся после отдыха в субботу в Денвере из-за дискомфорта в правом колене и внес 11 очков, семь подборов и семь передач.

Леброн Джеймс набрал 30 очков и девять подборов за «Лос-Анджелес», который потерял четыре из пяти, включая поражение 140-111 в Фениксе в воскресенье. Джеймс собирался стоять на скамейке из-за боли в левом колене, но в итоге сыграл 40 минут.

Лос-Анджелес предпринял попытку нападения в четвертой четверти и перешел к 109-97, когда они были 2:19 с трехочковым от Джеймса. Тален Хортон-Такер пропустил трехочковый, который сократил бы отрыв до шести очков, а Сиакам и Трент сделали штрафные, чтобы увеличить преимущество Торонто до 12.

Хортон-Такер набрал 20 очков, а Рассел Уэстбрук добавил 14.