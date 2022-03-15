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вторник 15 март 2022
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Россия

По сообщениям СМИ, «Барса» закрывает подписание Кесси

15 март 2022

Барселона, 15 марта Барселона закрыла прием на работу ивуарийского полузащитника Франка Кесси, который заканчивает контракт с «Миланом» 30 июня и который, по данным различных СМИ, будет играть за клуб «Барса» начиная со следующего сезона. Новость о подписании была выдвинута SER Catalunya и журналистом Жераром Ромеро через свой канал Twitch. Оба говорят, что «Барса» уже подписала бы соглашение с ивуарийским интернационалом. В ожидании того, что каталонская организация официально оформит свою регистрацию, подписание Кессии добавит к прибытию центрального Челси Андреаса Кристенсена, также в качестве свободного агента, операцию, которую Барселона воспринимает как само собой разумеющееся. 25-летняя Кесси начала свою профессиональную карьеру в Италии с момента подписания контракта в «Аталанту» в возрасте 18 лет. После двух сезонов на правах аренды в «Милане» клуб «Ломбард» летом 2019 года заплатил за него 24 миллиона евро. Зафиксированный в составе Милана Стефано Пиоли, лидера Серии А, африканец является универсальным полузащитником, который может играть на всех трех позициях в центре поля и у которого также есть гол. За свои пять сезонов он играл за «Милан», он сыграл в общей сложности 236 матчей, в которых забил 36 голов и распределил 16 голевых передач. Это другой профиль, чем Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педро Гонсалес «Педри», Пабло Паес Гавира Гави и Нико Гонсаес, талантливые полузащитники, которые в настоящее время выступают за первую команду «Барсы». Если бы прибытие Кесси и Кристенсена было официально подтверждено, Барселона закрыла бы двух из минимум четырех игроков, которых они хотят включить, с целью следующего трансферного окна. ШЕФ ВМК/гмч/яп

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