Австралийское правосудие отменяет приговор, требующий защиты детей от изменения климата

Австралийский суд во вторник отменил историческое постановление суда, которое заставило министра окружающей среды страны защищать детей от изменения климата.

В прошлом году юридическая победа группы старшеклассников была высоко оценена экологическими группами как легальное оружие для борьбы с ископаемым топливом.

Но теперь федеральный суд вынес решение в пользу апелляции министра окружающей среды Сюссан Лей, которой больше не придется оценивать ущерб, который изменение климата нанесет детям при рассмотрении вопроса об утверждении новых энергетических проектов на основе ископаемого топлива.

Постановление отменило постановление суда низшей инстанции от июля 2021 года, согласно которому министр обязан «избегать причинения телесных повреждений или смерти» детям в возрасте до 18 лет из-за «выбросов углекислого газа в атмосферу Земли».

«Два года назад Австралия была в огне, а сегодня она под водой. Сжигание угля делает лесные пожары и наводнения более катастрофическими и смертоносными. Что-то должно измениться», — заявила 17-летняя Анджали Шарма, которая возбудила судебный иск в 2020 году.

Австралия страдает от последствий изменения климата: засухи, лесные пожары, деградация Большого Барьерного рифа и все более частые и интенсивные наводнения.

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