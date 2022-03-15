Художник Рафа Эспарза получает ежегодную премию Художественного музея Переса в Майами

Майами, 14 марта Премия Переса, организованная в Майами фондом Художественного музея Переса Майами (PAMM), досталась мексиканско-американскому художнику Рафе Эспарзе, который живет и работает в Лос-Анджелесе и известен своими спектаклями, которые «исследуют память, семью и колониальную историю». Об этом было объявлено в понедельник в заявлении ПАММ, культурного учреждения, которое, согласно его описанию, «способствует художественному выражению, обмену идеями» и (...) признанию искусства, архитектуры и дизайна». «ПАММ рада отметить Рафу Эспарзу как лауреата четвертой ежегодной премии Переса, художника, чьи основы основаны на тех же ценностях, что и наше учреждение, чья проницательная художественная практика связывает личное повествование с историческими исследованиями искусства и общества», - говорится в заявлении. Премия Переса в четвертом издании была объявлена директором ПАММ Франклином Сирмансом. По данным галереи Commonwealth and Council в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, недавние проекты Эспарзы, мультидисциплинарного художника, «основаны на работе земли и разработке саманного материала, навыка, приобретенного у его отца, Рамона Эспарсы». «При этом, — добавляет художественная галерея, — художник приглашает культурных продюсеров Брауна и Квира осуществлять масштабные коллективные проекты, объединяя людей для создания сетей поддержки за пределами традиционных художественных пространств». Ежегодное мероприятие премии Переса, которое состоялось в прошлые выходные в Майами, включало праздничный ужин от шеф-повара и танцевальную вечеринку Remix, которая собрала более 800 000 долларов «для активных программ художественного образования PAMM, которые с момента открытия в декабре 2013 года посетили более 300 000 детей», говорится в заявлении. . По данным учреждения, премия Переса 2022 года - это «неограниченная премия», на которую полагается 50 000 долларов США, «за художественные достижения». «Миссия нашего учреждения заключается в том, чтобы побудить всех видеть искусство в качестве стимула для обмена идеями, и мы не могли представить лучшего способа воплотить это убеждение, чем поддержка образования», — сказала Сирманс. В прошлом году премию получила кубинская художница Мария Магдалена Кампос-Понс, чьи работы исследуют пол, религию, память и афро-кубинскую идентичность. В предыдущие годы Премию Переса удостоены заслуженного скульптора Даниэля Линд-Рамоса и художницы Кристины Куорлз. ШЕФ jip/копия