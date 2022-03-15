Армандо Бенедетти заверил, что Федерико Гутьеррес «связан с незаконным оборотом наркотиков»

Политическая поддержка кандидатов в президенты была одним из вопросов в ходе нынешней предвыборной дискуссии, когда большинство из них стремятся отойти от традиционных деятелей общественной жизни, особенно тех, кто подвергается сомнению, чтобы предложить изменения. Вот почему Федерико Гутьеррес напал на Густаво Петро вместе с Армандо Бенедетти, который стал верным спутником в своей карьере Casa de Nariño.

В ходе президентских дебатов, организованных журналом Semana и газетой El Tiempo, бывший мэр Медельина допрашивал Петро за то, что он назвал двойным стандартом для отказа от коррупции, за поддержку сенатора от Атлантики, когда у него есть открытый судебный процесс в Верховном суде.

Бенедетти находился в аудитории во время дебатов и был выделен Гутьерресом, чтобы допросить его. «У него процесс вымирания доминиона, незаконного обогащения, и он ходит с вами вверх и вниз. И коррупция там хороша, а в других местах нет. Коррупция — это коррупция, откуда бы она ни исходила, и это один из дебатов, который вы также должны объяснить стране. Конечно, вы не собираетесь отдавать его, но вы должны сделать это перед страной», — заявил кандидат в президенты.

Бенедетти имеет суд в Верховном суде за увеличение богатства, которого у него нет смогли доказать 2009, 2014, 2016 и 2017 годы. В разгар расследования 25 октября прокуратура заняла значительную квартиру сенатора, которую якобы приобрело третье лицо на аукционе Национального управления по наркотикам.

Петро не ответил на вопросы сенатору, который ушел из партии U и стал постоянным спутником кандидата от Исторического пакта во время его национальных и международных визитов, таких как Чили и Испания.

«Он всегда играет немого», - сказал Гутьеррес в отсутствие ответа по этому поводу. Бенедетти, с другой стороны, не стал молчать и решил отправить несколько сообщений бывшему мэру Медельина через свой аккаунт в Twitter.

«Я напоминаю трусу @FicoGutierrez, что прокуратура уже заявила, что мое имущество оправдано. Я стал жертвой судебных засад от бандитов, которые с вами. Тебе не жаль тусоваться с Алекс Чар? Или вам нечего сказать о нем?» , написал сенатор.

«Все, что они сказали обо мне сегодня, — ложь. Они просто хотят скрыть стыд невежества этого кандидата», — написал Бенедетти, добавив хэштегом #FicoFake, что кандидат «плохо подготовлен, невежественен. Выглядит так же, как Дуке. Это связано с незаконным оборотом наркотиков».

Армандо Бенедетти и Федерико Гутьеррес

«Этот человек никогда не испытывал удовольствия от чтения КНИГИ. Он невежественен!» , добавил Бенедетти во время дебатов, когда Петро вместо того, чтобы ответить на вопрос своему политическому союзнику, рекомендовал ему много читать, чтобы знать свою деятельность в Конгрессе и не впадать в неточности.

Петро поставил под сомнение поддержку Гутьерреса со стороны Демократического центра и Ивана Дуке, а также указал, что Альваро Урибе является «его боссом». Бывший мэр Медельина заверил, что он независим, что не получил поддержки этой партии, но что он будет искать его на встречах в ближайшие недели.

Ингрид Бетанкур, которая также участвовала в дебатах, сказала, что считает Гутьерреса «чистым» человеком, но у его союзников есть «машины» и вопросы, а также некоторые из тех, кто объединяется с Петро; поэтому он утверждал, что два сектора ставят под сомнение только зловещие персонажи, которые сопровождают друг друга.

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