Источник AP: Бронкос подписал контракт с Ди Джеем Джонсом

«Денвер Бронкос» договорились об условиях подписания бывшего оборонительного снаряда San Francisco 49ers D.J. Jones на три года, сообщил в понедельник The Associated Press человек, знающий о переговорах.

Человек, который говорил на условиях анонимности в связи с тем, что соглашение будет официально оформлено до среды с началом сезона НФЛ, подтвердил соглашение. Первоначально об этом сообщила NFL Network, которая указала, что контракт стоит 30 миллионов долларов, из которых 20 миллионов гарантированы.

Джонс выходит из своего лучшего сезона в составе «Сан-Франциско», с которым он забил 56 снастей, в том числе 10 в поражении, с тремя хитами квотербека, двумя мешками и двумя вынужденными потерянными мячами. Его 14 снастей в поражениях или без выигрыша в этом сезоне были вторыми по величине в лиге после 14 Аарона Дональда, сообщает Pro Football Focus.

После звездной торговли квотербека Рассела Уилсона на прошлой неделе, Broncos хранили молчание в начале периода юридических переговоров в понедельник. Но во второй половине дня Денвер снова удивил.

Джонс отыграл свои пять кампаний НФЛ с 49ers, которые выбрали его в шестом раунде в 2017 году из Университета Миссисипи.

Бронкос также переподписали двух своих свободных агентов с ограничениями, наступательными атаками Кэлвина Андерсона, который баллотируется в 2022 году, и тугим концом Андре Бека, который также надеется сыграть большую роль в нападении тренера Натаниэля Хэкетта. Недавно Бек был удостоен награды «Салют служению».

Также в понедельник «Бронкос» добавили к свободному защитнику агентства Бена Брейдена, который сыграл 13 игр за последние два сезона в составе «Грин-Бей».